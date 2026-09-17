Χανιά: Άφαντοι οδηγός και συνοδός σχολικού, παιδιά κλειδωμένα για πέντε ώρες

Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε χωριό των Χανίων, όταν δύο παιδιά, ηλικίας 4 και 5 ετών, φέρεται να παρέμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για σχεδόν πέντε ώρες. Η σχολική συνοδός απολύθηκε άμεσα από τη θέση της, ενώ οι αρχές αναζητούν τόσο την ίδια όσο και τον οδηγό του λεωφορείου προκειμένου να καταθέσουν για το συμβάν. Οι γονείς των μαθητών εξέφρασαν την αγωνία τους για την κατάσταση των παιδιών, τα οποία βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση.

Το χρονικό του περιστατικού και η αποκάλυψη

Το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε το πρωινό του δρομολόγιο στις 8 παρά τέταρτο, μεταφέροντας τους μαθητές στο σχολείο. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, ο οδηγός και η συνοδός φέρεται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Τα παιδιά κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, ωστόσο τα δύο νήπια, που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις, παρέμειναν κλειδωμένα μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από το προσωπικό.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το μεσημέρι, όταν μία μητέρα πήγε στο σχολείο για να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε την πρώτη του μέρα στο ολοήμερο τμήμα. Από το σχολείο της απάντησαν πως το παιδί δεν είχε προσέλθει καθόλου εκείνη την ημέρα. Έκτοτε ξεκίνησε η αναζήτηση του παιδιού, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο όπου είχε σταθμεύσει το όχημα λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι. Εκεί, εντόπισε όχι ένα, αλλά δύο παιδιά, τα οποία βρίσκονταν σε τραγική κατάσταση.

Η κατάσταση των παιδιών και οι αντιδράσεις γονέων

Οι γονείς περιέγραψαν την κατάσταση των παιδιών ως τραγική, τονίζοντας ότι ήταν κλαμένα και κατουρημένα. «Τα παιδιά ήταν κλαμένα, σε τραγική κατάσταση» δήλωσε χαρακτηριστικά ένας γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής. Η αγωνία των γονέων ήταν μεγάλη, καθώς τα παιδιά παρέμειναν εγκλωβισμένα για σχεδόν πέντε ώρες.

Οι καταγγελίες των γονέων αναφέρουν ότι τα παιδιά πηγαίνουν στο προνήπιο, γεγονός που μπορεί να εξηγεί γιατί ενδεχομένως να μην άκουσαν τη συνοδό. Ωστόσο, οι γονείς διερωτώνται γιατί η συνοδός δεν έλεγξε αν κατέβηκαν όλα τα παιδιά από το λεωφορείο και πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Η εμπειρία αυτή έχει επηρεάσει βαθιά τα παιδιά, καθώς, σύμφωνα με τους γονείς, δεν επιθυμούν να ξαναμπούν στο λεωφορείο, ενώ και οι ίδιοι οι γονείς δεν θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα.

Η άμεση απόλυση της συνοδού και οι ισχυρισμοί της

Το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου επιβεβαίωσε την απόλυση της σχολικής συνοδού αμέσως μετά το περιστατικό. Η γυναίκα απομακρύνθηκε από τη θέση της και αντικαταστάθηκε από την επόμενη ημέρα, δείχνοντας την άμεση αντίδραση της εταιρείας μεταφορών στο σοβαρό συμβάν.

Η ίδια η συνοδός, στην προσπάθειά της να εξηγήσει το περιστατικό, ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, δεν τα αντιλήφθηκε κατά την αποβίβαση των υπολοίπων μαθητών από το σχολικό λεωφορείο.

Η αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη

Η Αστυνομία Χανίων έχει ξεκινήσει εντατικές έρευνες για το περιστατικό, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τα δύο νήπια παρέμειναν κλειδωμένα στο σχολικό όχημα. Οι αρχές αναζητούν τόσο τον οδηγό όσο και τη σχολική συνοδό του λεωφορείου, καθώς αμφότεροι φέρονται να είναι άφαντοι.

Η αναζήτηση των δύο εμπλεκόμενων προσώπων είναι κρίσιμη, καθώς οι καταθέσεις τους αναμένονται να ρίξουν φως στα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στον πολύωρο εγκλωβισμό των παιδιών. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι προβληματισμοί για τις συνθήκες

Πέρα από την ψυχολογική και σωματική κατάσταση των παιδιών, οι γονείς εξέφρασαν και έντονους προβληματισμούς σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν και τις πιθανές συνέπειες. Μία γονέας διερωτήθηκε για το τι θα συνέβαινε αν το περιστατικό συνέβαινε σε περίοδο έντονης ζέστης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που θα διέτρεχαν τα παιδιά. «Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ανακούφιση για τις καιρικές συνθήκες, αλλά και τον φόβο για το ενδεχόμενο ενός διαφορετικού σεναρίου.

Το γεγονός ότι ο οδηγός και η συνοδός φέρονται να ήταν για πρώτη φορά σε αυτό το συγκεκριμένο δρομολόγιο προσθέτει στα ερωτήματα που τίθενται από τους γονείς. Αυτό εγείρει ζητήματα σχετικά με την ορθή διαχείριση, την εκπαίδευση και τον έλεγχο των σχολικών μεταφορών, καθώς και την επάρκεια του προσωπικού που αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια των μικρών μαθητών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis