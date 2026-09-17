Στο επίκεντρο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προστεθεί ένα νέο πρόσωπο, αυτό του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του τραγουδιστή προς την πλασμαφαίρεση. Ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Μαζωνάκη το απόγευμα της μοιραίας ημέρας, παραδέχεται τη συνεργασία του με την Ιωάννα Γάκα. Οι αρχές ερευνούν πλέον όλα τα δεδομένα, από τα προγραμματισμένα ραντεβού μέχρι τη φωτογραφία που έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή τις κρίσιμες ώρες.

Η σχέση του υπνοθεραπευτή με την Ιωάννα Γάκα

Ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος αναμένεται να κληθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα για να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, επιβεβαίωσε αποκλειστικά στο «Live News» τη μακροχρόνια γνωριμία του με την 56χρονη γιατρό. Όπως δήλωσε, γνωρίζονται εδώ και 14 με 15 χρόνια και υπήρχε μεταξύ τους μια «ιδιότυπη συνεργασία». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «είναι μία ανοιχτή συνεργασία» και πως «έχει πέσει κι αυτός από τα σύννεφα» με τις εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο υπνοθεραπευτής παραδέχτηκε ότι η γιατρός του έστελνε δικούς της πελάτες. Η σχέση τους δεν περιοριζόταν μόνο σε παραπομπές, καθώς ο υπνοθεραπευτής διοργάνωνε και σεμινάρια σε χώρο που του είχε παραχωρήσει η 56χρονη.

Το μοιραίο ραντεβού και η πλασμαφαίρεση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συναντήσει τον υπνοθεραπευτή τη Δευτέρα, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του που συνέβη την Τετάρτη. Ο υπνοθεραπευτής δήλωσε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που τον είδε και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ουδέτερο χώρο, όχι στο γραφείο του. Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή στην απόφαση του τραγουδιστή να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση, η οποία αποδείχθηκε μοιραία, χαρακτηρίζεται ως καταλυτικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής είχε εκδηλώσει επεισόδιο αδιαθεσίας το Σάββατο. Τη Δευτέρα είχε ήδη κλείσει ραντεβού με τον υπνωτιστή, όπως ο ίδιος επιβεβαιώνει. Ο υπνοθεραπευτής ανέφερε πως ο ίδιος κανόνισε το ραντεβού και ξεκίνησαν να παίρνουν το ιστορικό του Μαζωνάκη, διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε και θα συνεχιζόταν την Τετάρτη. Φέρεται να είχε θέσει έναν κρίσιμο όρο στον τραγουδιστή για να προχωρήσει στην ύπνωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πας να ανοίξεις το κουτί τις ψυχής σου. Δεν πας γεμάτος τοξίνες». Αυτό εγείρει το ερώτημα αν ο υπνοθεραπευτής ήταν αυτός που καθοδήγησε τον Μαζωνάκη στην αποτοξίνωση – πλασμαφαίρεση, με σκοπό να τον παραλάβει «αποτοξινωμένο» το απόγευμα της Τετάρτης.

Η φωτογραφία και οι έρευνες των αρχών

Ένα σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές είναι η φωτογραφία που έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή κατά τις κρίσιμες ώρες, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Μαζί με τη φωτογραφία, η Ιωάννα Γάκα του έγραψε «όλα καλά».

Ο υπνοθεραπευτής, σχολιάζοντας τη φωτογραφία, δήλωσε: «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Έτσι; Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε;». Οι αρχές ερευνούν ενδελεχώς όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων ραντεβού, των συναντήσεων και της συγκεκριμένης φωτογραφίας.

Σεμινάρια και ο δεύτερος χώρος των γιατρών

Περαιτέρω στοιχεία για τη σχέση του υπνοθεραπευτή με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς προκύπτουν από μία φωτογραφία και ανάρτηση στην προσωπική του ιστοσελίδα. Η φωτογραφία αυτή είναι από εκδήλωση που είχε διοργανώσει ο υπνοθεραπευτής τον Οκτώβριο του 2025 και στην οποία διακρίνονται ο ίδιος, η προφυλακισμένη γιατρός και άλλα πρόσωπα. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε χώρο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο όπου απεβίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο χώρος αυτός είναι διαφορετικός από εκείνον της οδού Καρνεάδου, όπου ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή. Η πρόσκληση για την εκδήλωση έκανε λόγο για ένα εργαστήριο με θέμα τη «μαγεία των ονείρων» και ως χώρος διεξαγωγής αναφερόταν το «ανακαινισμένο ολιστικό ιατρείο» των δύο γιατρών. Στην ιστοσελίδα του υπνοθεραπευτή, ως τοποθεσία αναγραφόταν η οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 6, η οποία αποτελεί τον δεύτερο χώρο που συνδέεται με τους δύο γιατρούς. Έξω από αυτόν τον χώρο, στο κουδούνι, υπήρχε γραμμένο το όνομα του παθολόγου, το οποίο αφαιρέθηκε λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανερχόταν σε 350 ευρώ ανά άτομο, ενώ στη φωτογραφία από την εκδήλωση διακρίνονται τουλάχιστον δέκα άτομα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis