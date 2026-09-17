Ο Μπεν Άφλεκ πρότεινε στην πρώην του Τζένιφερ Γκάρνερ να παίξουν μαζί σε ταινία – Εκείνη αρνήθηκε

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπεν Άφλεκ φαντάστηκε την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, στον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο της νέας του κινηματογραφικής παραγωγής, με τίτλο «Animals». Η πρόταση έγινε, με την αρχική ανταπόκριση να υποδηλώνει πως η συνεργασία τους θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Ωστόσο, η ηθοποιός, μετά από σκέψη, αποφάσισε τελικά να μην συμμετάσχει στην ταινία.

Η πρόταση συνεργασίας

Ο Μπεν Άφλεκ, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία της νέας του ταινίας, «Animals», είχε στο μυαλό του την Τζένιφερ Γκάρνερ για έναν από τους κεντρικούς ρόλους. Συγκεκριμένα, της προτάθηκε να υποδυθεί τη σύζυγο του βασικού πρωταγωνιστή, σε ένα θρίλερ που υπόσχεται έντονες στιγμές και συναισθηματική φόρτιση. Η πρόταση αυτή έδειξε την εμπιστοσύνη του Άφλεκ στις υποκριτικές ικανότητες της Γκάρνερ και την επιθυμία του να συνεργαστούν σε αυτό το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Αρχικά, οι ενδείξεις ήταν θετικές και όλα έδειχναν πως η επιθυμία του Μπεν Άφλεκ να δουλέψει ξανά με την πρώην σύζυγό του θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Η πιθανότητα αυτής της συνεργασίας είχε δημιουργήσει προσδοκίες, τόσο εντός όσο και εκτός του Χόλιγουντ, δεδομένης της ιστορίας και των άψογων σχέσεων που διατηρούν οι δύο ηθοποιοί.

Οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ υπήρξαν για πολλά χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα ζευγάρια στην παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία. Η κοινή τους πορεία στο Χόλιγουντ τους είχε καθιερώσει ως ένα δημοφιλές δίδυμο, με την προσωπική τους ζωή να απασχολεί συχνά τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τον χωρισμό τους, ο οποίος έλαβε χώρα πριν από 11 χρόνια, οι δύο ηθοποιοί συνεχίζουν να διατηρούν άψογες σχέσεις. Αυτή η διαρκής φιλία και ο σεβασμός μεταξύ τους είναι ένα στοιχείο που συχνά σχολιάζεται, αναδεικνύοντας την ωριμότητα των δεσμών που τους συνδέουν, ακόμα και μετά το τέλος του γάμου τους.

Η αναθεώρηση και η τελική απόφαση

Παρόλο που στην αρχή όλα έδειχναν ότι η Τζένιφερ Γκάρνερ θα μπορούσε να αποδεχθεί τον ρόλο στην ταινία «Animals», η ηθοποιός αναθεώρησε την αρχική της στάση. Μετά από σκέψη, κατέληξε στην απόφαση να μην συμμετάσχει τελικά στην παραγωγή που σκηνοθετεί ο Μπεν Άφλεκ.

Η τελική της απόφαση να μην ενταχθεί στο καστ της ταινίας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των συζητήσεων για την πιθανή συνεργασία τους σε αυτό το συγκεκριμένο project. Η Γκάρνερ επέλεξε να μην προχωρήσει με τον ρόλο, παρά την αρχική θετική διάθεση και την πρόταση από τον πρώην σύζυγό της.

Λεπτομέρειες για την ταινία «Animals»

Η ταινία «Animals», στην οποία ο Μπεν Άφλεκ έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία, είναι ένα θρίλερ. Η πλοκή της περιστρέφεται γύρω από ένα δραματικό γεγονός: την απαγωγή του γιου ενός υποψηφίου για τη δημαρχία του Λος Άντζελες. Το σενάριο εστιάζει στις συνέπειες αυτής της τραγωδίας και στις επιπτώσεις της στην οικογενειακή ζωή.

Το έργο εξερευνά τις εντάσεις και τις δυσκολίες που αναδύονται μέσα σε έναν γάμο μετά από ένα τόσο σοβαρό και τραυματικό περιστατικό. Η ιστορία της ταινίας αναμένεται να αναδείξει τις ψυχολογικές και συναισθηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χαρακτήρες, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση της απαγωγής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta