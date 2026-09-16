Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η είδηση της πυρκαγιάς έφτασε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 2 το μεσημέρι, προκαλώντας την άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την κατάσβεση.

Επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Αμέσως μετά την ενημέρωση, το Πυροσβεστικό Σώμα έθεσε σε κινητοποίηση σημαντικό αριθμό επίγειων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, 32 πυροσβέστες κατευθύνθηκαν προς το σημείο της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις αυτές περιλάμβαναν και μία ειδική ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), η οποία είναι εκπαιδευμένη για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε δύσβατα εδάφη.

Την προσπάθεια κατάσβεσης από εδάφους ενισχύουν 11 πυροσβεστικά οχήματα. Τα οχήματα αυτά μεταφέρουν το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό, συμβάλλοντας στον περιορισμό της φωτιάς και στην προστασία των γύρω περιοχών. Η συντονισμένη δράση των επίγειων μονάδων είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού.

Εναέρια μέσα και υποστήριξη από τοπικούς φορείς

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από αέρος, κινητοποιήθηκαν τρία εναέρια μέσα. Ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από την αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Η συμβολή των εναέριων μέσων είναι καθοριστική, ιδίως σε περιπτώσεις που η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι δύσκολη.

Επιπλέον, στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Η παροχή νερού από τις δημοτικές υδροφόρες ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πυροσβεστικών δυνάμεων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη τροφοδοσία με νερό για τις ανάγκες της κατάσβεσης.

Συνεχής παρακολούθηση και διασφάλιση κατοικημένων περιοχών

Το επιχειρησιακό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διατηρεί συνεχή εικόνα της κατάστασης στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός drone, το οποίο είναι εξοπλισμένο με προηγμένες θερμικές και οπτικές κάμερες. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ακριβή παρακολούθηση της εξέλιξης της φωτιάς, την αναγνώριση των ενεργών μετώπων και τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν από την επιτόπια παρακολούθηση, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς επιτρέπει στις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρωθούν αποκλειστικά στον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς εντός της αγροτοδασικής έκτασης, χωρίς τον άμεσο κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες.

Διερεύνηση των αιτιών από ειδικό κλιμάκιο

Παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες αρχές θα συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η φωτιά οφείλεται σε αμέλεια ή σε εμπρησμό. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Enikos