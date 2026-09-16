Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 36χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση φορτηγού με νταλίκα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, όταν ένας 36χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν δύο οχήματα, είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου άνδρα. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Το τραγικό δυστύχημα στην εθνική οδό

Το δυστύχημα έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, γύρω στις 10:30, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Το σημείο της σύγκρουσης εντοπίζεται με ακρίβεια στο 491,5 χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, μεταξύ των κόμβων Σίνδου και Χαλάστρας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτή η τραγωδία παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα και οδηγώντας στον εγκλωβισμό του οδηγού του ενός οχήματος. Άμεσα μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, με στόχο την παροχή βοήθειας και τον απεγκλωβισμό του τραυματία από τα συντρίμμια.

Τα εμπλεκόμενα οχήματα και οι συνθήκες της σύγκρουσης

Στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα: ένα μικρό φορτηγό τύπου βαν και μία νταλίκα. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, το μικρό φορτηγό τύπου βαν προσέκρουσε σε νταλίκα η οποία προπορευόταν στην εθνική οδό. Αυτή η εκδοχή υποδηλώνει μια σύγκρουση κατά την κίνηση των οχημάτων.

Ωστόσο, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε ο 36χρονος αλλοδαπός συγκρούστηκε με σταματημένο φορτηγό. Το δεύτερο αυτό όχημα, το οποίο περιγράφεται ως σταματημένο φορτηγό, οδηγούσε ένας 46χρονος ημεδαπός. Οι διαφορετικές αυτές περιγραφές σχετικά με την κατάσταση του δεύτερου οχήματος τη στιγμή της σύγκρουσης θα εξεταστούν λεπτομερώς από τις αρχές.

Η ταυτότητα του θύματος και οι προσπάθειες διάσωσης

Ο άτυχος οδηγός του μικρού φορτηγού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, ήταν ένας 36χρονος άνδρας αλλοδαπής καταγωγής. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την άμεση επέμβασή της, ανέσυρε τον 36χρονο από το μικρό βαν χωρίς τις αισθήσεις του, γεγονός που μαρτυρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Παρά τις άμεσες και επίμονες προσπάθειες των ιατρών, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η τραγική αυτή κατάληξη προσθέτει ακόμη ένα θύμα στον μακρύ κατάλογο των τροχαίων δυστυχημάτων.

Η προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει το έργο της πλήρους διερεύνησης, προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στην μοιραία σύγκρουση και στον θάνατο του 36χρονου οδηγού.

Η έρευνα αναμένεται να περιλαμβάνει την συλλογή και εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, όπως μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, την λεπτομερή αυτοψία στο σημείο του δυστυχήματος, καθώς και την ανάλυση των δεδομένων από τα εμπλεκόμενα οχήματα. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου οδηγού στην πολυσύχναστη εθνική οδό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit