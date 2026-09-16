Η Κιμ Καρντάσιαν δικαιώθηκε δέκα χρόνια μετά την ένοπλη ληστεία στο Παρίσι

Η Κιμ Καρντάσιαν έλαβε μόλις 1€ ως αποζημίωση μετά την ένοπλη ληστεία που υπέστη στο Παρίσι το 2016, κατά την οποία της έκλεψαν κοσμήματα αξίας περίπου 6 εκατ. δολαρίων. Η τραυματική αυτή εμπειρία, όπως δήλωσε η ίδια, την έκανε να νομίζει ότι «θα πεθάνει». Η γαλλική Δικαιοσύνη, δέκα χρόνια μετά το περιστατικό, αναγνώρισε τους παθόντες ως θύματα των γεγονότων, φέρνοντας μια μορφή δικαίωσης για την σταρ.

Η τραυματική εμπειρία στο Παρίσι

Η ληστεία έλαβε χώρα το 2016 σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Παρίσι, όπου η Κιμ Καρντάσιαν βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η σταρ δέθηκε με πλαστικά δεματικά, φιμώθηκε και αφέθηκε μέσα στην μπανιέρα για όλη τη νύχτα. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, έχοντας στην κατοχή τους κοσμήματα συνολικής αξίας 6 εκατ. δολαρίων.

Η Καρντάσιαν κατέθεσε στη δίκη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος, περιγράφοντας το συμβάν ως «την πιο τρομακτική εμπειρία» της ζωής της. Η παιδική της φίλη, Simone Harouche, η οποία βρισκόταν επίσης στο ξενοδοχείο την ώρα της ληστείας, υπήρξε μάρτυρας των γεγονότων.

Οι αποζημιώσεις και η δικαστική διαδικασία

Παρά το μέγεθος της κλοπής και την αξία των κοσμημάτων, η Κιμ Καρντάσιαν ζήτησε από το γαλλικό δικαστήριο συμβολικά μόλις 1€ ως αποζημίωση. Την ίδια αποζημίωση, δηλαδή 1 ευρώ, ζήτησε και η παιδική της φίλη, Simone Harouche, για την τραυματική εμπειρία που βίωσε.

Αντίθετα, ένας πρώην υπάλληλος της ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, ο οποίος υποστήριξε ότι υπέστη ψυχολογικό τραύμα από το περιστατικό, ζήτησε αποζημίωση ύψους 126.472 δολαρίων. Το ίδιο το ξενοδοχείο, στο οποίο συνέβη η ληστεία, έλαβε αποζημίωση 57.741 δολαρίων.

Η απόφαση της γαλλικής Δικαιοσύνης

Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης, η Κιμ Καρντάσιαν προέβη σε δήλωση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στη γαλλική Δικαιοσύνη. Η σταρ ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη αναγνώρισε τους παθόντες ως θύματα των γεγονότων του 2016, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό. Τόνισε επίσης ότι η εμπειρία ήταν βαθιά τραυματική και οι επιπτώσεις της παραμένουν μαζί της, ενώ η απόφαση αφορά κυρίως τη λογοδοσία και την αναγνώριση.

Η δικαστική διαδικασία οδήγησε στην καταδίκη οκτώ κατηγορουμένων για αδικήματα που σχετίζονταν με τη ληστεία. Δύο ακόμη κατηγορούμενοι αθωώθηκαν από τις κατηγορίες που τους βάραιναν.

Η αλλαγή στάσης απέναντι στα υλικά αγαθά

Η Κιμ Καρντάσιαν είχε μιλήσει ανοιχτά για το περιστατικό της ληστείας ήδη από το 2017, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ellen DeGeneres. Τότε, είχε παραδεχτεί ότι πριν από τη ληστεία ήταν «σίγουρα πιο υλιστής άνθρωπος», ενώ εξήγησε πως πλέον βλέπει διαφορετικά τα υλικά αγαθά.

Σε σχετική δήλωσή της, η σταρ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι ένας τόσο διαφορετικός άνθρωπος τώρα. Πραγματικά νιώθω ότι τα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή σου για να σου διδάξουν πράγματα». Πρόσθεσε επίσης ότι αισθανόταν χαρούμενη που τα παιδιά της γνωρίζουν αυτή τη διαφορετική πλευρά της, καθώς δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα υλικά αγαθά όπως στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta