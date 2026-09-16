Νέες αποκαλύψεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες ώρες μετά την απόφαση για προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον η αποστολή μιας διαγραμμένης φωτογραφίας του καλλιτέχνη σε ένα τρίτο πρόσωπο.

Η επίμαχη φωτογραφία και η αποστολή της

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, η γιατρός Ιωάννα Γάκα φέρεται να απέστειλε μια φωτογραφία του καλλιτέχνη σε έναν «γιατρό-υπνωτιστή». Η αποστολή αυτή έγινε στις 14:45, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία είχε αρχικά διαγραφεί από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού, ανακτήθηκε από τις Αρχές. Οι αρχές τη χαρακτηρίζουν ως στοιχείο κομβικής σημασίας για την εξέλιξη των ερευνών.

Ο ρόλος του «γιατρού-υπνωτιστή»

Το πρόσωπο στο οποίο φέρεται να στάλθηκε η φωτογραφία, ο λεγόμενος «γιατρός-υπνωτιστής», ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές. Αυτό το πρόσωπο φαίνεται ότι ήταν εκείνο που είχε συστήσει τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στον τραγουδιστή.

Ο ρόλος του στην υπόθεση διερευνάται σε βάθος, καθώς η σύνδεσή του με τους εμπλεκόμενους γιατρούς και τον Γιώργο Μαζωνάκη θεωρείται σημαντική για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου.

Η θέση της κατηγορούμενης γιατρού

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας της, η κατηγορούμενη γιατρός ρωτήθηκε για την επίμαχη φωτογραφία. Εκείνη υποστήριξε ότι συνηθίζει να φωτογραφίζει όλους τους ασθενείς της. Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά πως τράβηξε τη φωτογραφία με σκοπό να τη στείλει στον σύζυγό της.

Οι εξηγήσεις της γιατρού εξετάζονται από τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαπιστώσουν τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την αποστολή της φωτογραφίας και τη διαγραφή της.

Οι έρευνες των αρχών και η άρση του απορρήτου

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open σχετικά με την επίμαχη φωτογραφία. Η κυρία Δημογλίδου επεσήμανε ότι υπάρχει ήδη η ένδειξη πως το διαγραμμένο υλικό έχει αποσταλεί κάπου.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένει τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι αρχές θα μπορέσουν να διαπιστώσουν πού ακριβώς έγινε η αποστολή και με ποιο πρόσωπο επικοινώνησε η γιατρός. Η άρση αφορά τόσο τα γραπτά μηνύματα όσο και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών, αλλά μπορούν να γνωρίζουν το είδος των επικοινωνιών που πραγματοποιήθηκαν από τους δύο κατηγορούμενους κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Η κατάσταση του χώρου του ιατρείου

Επιπλέον, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε στην κατάσταση του χώρου του ιατρείου. Σημείωσε ότι ο χώρος, όταν εισήλθε η αστυνομία, δεν βρισκόταν στην ίδια κατάσταση που ήταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Είχε καθαριστεί πριν την άφιξη των αρχών.

Επίσης, στοιχεία που φέρονταν να υπήρχαν κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς κατά την αυτοψία. Αυτό το γεγονός προσθέτει ένα ακόμη σημείο προς διερεύνηση στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta