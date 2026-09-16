Η υπουργός Παιδείας για τη νέα σχολική χρονιά, τους αναπληρωτές και το στεγαστικό

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μίλησε σήμερα Τετάρτη στην ΕΡΤ, αναφερόμενη σε διάφορα ζητήματα που απασχολούν την Παιδεία. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η νέα σχολική χρονιά, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η υπουργός έκανε λόγο για την πορεία των προσλήψεων αναπληρωτών, τους μόνιμους διορισμούς, αλλά και το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε ορισμένες τουριστικές περιοχές της χώρας.

Προσλήψεις αναπληρωτών και κενά

Για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας περιλαμβάνει περίπου 13.850 σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια μαθητές και περίπου 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Όπως δήλωσε, έως την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Η πρώτη αυτή φάση προσλήψεων χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη των τελευταίων δέκα ετών. Παρά τις προσλήψεις αυτές, η υπουργός παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στη γενική εκπαίδευση, την παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή. Η επόμενη φάση προσλήψεων αναμένεται να αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές.

Η υπουργός τόνισε ότι ο σχεδιασμός για κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινά ήδη από τον Οκτώβριο, με την καταγραφή των συνταξιοδοτήσεων και των αναγκών. Ωστόσο, το σύστημα παραμένει «δυναμικό», καθώς προκύπτουν αλλαγές μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Μόνιμοι διορισμοί και μείωση εξάρτησης

Παράλληλα με τις προσλήψεις αναπληρωτών, η κ. Ζαχαράκη υποστήριξε ότι από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Ο στόχος αυτών των διορισμών είναι η σταδιακή μείωση της εξάρτησης του εκπαιδευτικού συστήματος από τους αναπληρωτές.

Το πρόβλημα στέγασης εκπαιδευτικών

Αναφερόμενη στο ζήτημα της στέγασης, η υπουργός αναγνώρισε ότι περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και τα Χανιά αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται κυρίως στα υψηλά ενοίκια που επικρατούν στις εν λόγω τουριστικές περιοχές, καθιστώντας δύσκολη τη διαμονή των εκπαιδευτικών.

Μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού

Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι προβλέπεται διπλή επιστροφή ενοικίου για τους αναπληρωτές και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους στην Περιφέρεια. Επιπλέον, έκανε λόγο για ενίσχυση των δήμων, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν δημοτικά κτίρια και σχολικές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών. Τέλος, σημείωσε ότι εξετάζεται και η παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης από τις τοπικές αρχές, ως ένα επιπλέον μέτρο στήριξης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr