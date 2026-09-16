Συναγερμός στην Κεφαλονιά: Ταχύπλοο ξεβράστηκε σε παραλία – Συνεχίζονται οι έρευνες για 45χρονο αγνοούμενο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κεφαλονιά μετά τον εντοπισμό ενός αναποδογυρισμένου ταχύπλοου σκάφους στην παραλία Αράγια του Πόρου. Το σκάφος αυτό εξετάζεται από τις λιμενικές αρχές, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να πρόκειται για το ταχύπλοο που ανετράπη χθες ανοιχτά της Κυλλήνης. Οι έρευνες για τον 45χρονο χειριστή του σκάφους, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος, συνεχίζονται εντατικά. Ο 26χρονος συνεπιβάτης του σκάφους είχε εντοπιστεί και διασωθεί νωρίτερα.

Το εύρημα στην Κεφαλονιά

Ένα αναποδογυρισμένο ταχύπλοο σκάφος ξεβράστηκε στην παραλία Αράγια, στην περιοχή του Πόρου της Κεφαλονιάς. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών, καθώς το σκάφος ενδεχομένως να σχετίζεται με ένα περιστατικό ανατροπής που είχε αναφερθεί την προηγούμενη ημέρα.

Το Λιμενικό Σώμα ανέλαβε την ανάκτηση του σκάφους από την παραλία. Αναμένεται να προχωρήσει σε λεπτομερή εξέταση του ταχύπλοου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το ίδιο σκάφος που ανετράπη ανοιχτά της Κυλλήνης. Η διερεύνηση αυτή είναι κρίσιμη για την εξέλιξη των ερευνών.

Η ανατροπή ανοιχτά της Κυλλήνης

Το περιστατικό που οδήγησε στις εκτεταμένες έρευνες σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ένα ταχύπλοο σκάφος ανετράπη ανοιχτά της Κυλλήνης. Αμέσως μετά την ανατροπή, ξεκίνησε μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, με τις αρχές να αναζητούν τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους.

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό των ατόμων που επέβαιναν στο ταχύπλοο. Η ανατροπή του σκάφους προκάλεσε ανησυχία και κινητοποίησε ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η διάσωση του 26χρονου συνεπιβάτη

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε και περισυνελέγη ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους. Πρόκειται για έναν 26χρονο άνδρα, ο οποίος ήταν ο συνεπιβάτης του ταχύπλοου. Η διάσωσή του πραγματοποιήθηκε από σκάφος που έπλεε στην περιοχή όπου διεξάγονταν οι έρευνες.

Ο 26χρονος διασωθείς μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου. Από εκεί, με τη συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η μεταφορά του κρίθηκε απαραίτητη για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας και την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του μετά την περιπέτεια.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 45χρονο αγνοούμενο

Παρά τον εντοπισμό του 26χρονου συνεπιβάτη, ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους, ένας 45χρονος άνδρας ρουμανικής καταγωγής, παραμένει αγνοούμενος. Οι λιμενικές αρχές και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με την ελπίδα του εντοπισμού του.

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του 45χρονου είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα. Η αγωνία για την τύχη του αγνοούμενου παραμένει έντονη, καθώς οι ώρες περνούν από το περιστατικό της ανατροπής του σκάφους.

Η διερεύνηση του περιστατικού από το Λιμενικό

Το Λιμενικό Σώμα έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού από την αρχή. Εκτός από τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι λιμενικές αρχές θα εξετάσουν επισταμένως το αναποδογυρισμένο ταχύπλοο που ξεβράστηκε στην παραλία Αράγια. Σκοπός είναι να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του σκάφους και να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες της ανατροπής.

Η εξέταση του σκάφους αναμένεται να δώσει σημαντικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί της Τρίτης ανοιχτά της Κυλλήνης. Η ολοκλήρωση της έρευνας θα συμβάλει στην πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων που οδήγησαν στην αγνόηση του 45χρονου χειριστή και τη διάσωση του 26χρονου συνεπιβάτη.

Με πληροφορίες από: Reader