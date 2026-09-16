Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον και ένα τρίτο πρόσωπο, ένας «γιατρός-υπνωτιστής», στον οποίο φέρεται να στάλθηκε φωτογραφία του τραγουδιστή από μία εκ των κατηγορουμένων.

Ο «γιατρός-υπνωτιστής» στο κάδρο των ερευνών

Συγκεκριμένα, στις 14:45, η γιατρός Ιωάννα Γάκα φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος βρισκόταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, σε έναν «γιατρό-υπνωτιστή». Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ. μέχρι στιγμής. Το συγκεκριμένο πρόσωπο ελέγχεται όχι μόνο για την παραλαβή της φωτογραφίας, αλλά και γιατί φαίνεται ότι ήταν εκείνο που σύστησε στον Γιώργο Μαζωνάκη τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Η απολογία της γιατρού και η θέση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μαραθώνιας απολογίας της, η γιατρός Ιωάννα Γάκα ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Η φωτογραφία αυτή είχε διαγραφεί από το κινητό της, αλλά ανακτήθηκε από τις Αρχές και θεωρείται στοιχείο κομβικής σημασίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός υποστήριξε πως συνήθιζε να φωτογραφίζει όλους τους ασθενείς της και ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν ελήφθη με σκοπό να τη στείλει στον σύζυγό της.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, επισήμανε για την επίμαχη φωτογραφία ότι «υπάρχει ήδη η ένδειξη ότι κάπου έχει αποσταλεί αυτό το υλικό που έχει διαγραφεί». Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένει τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστώσει πού ακριβώς έγινε αυτή η αποστολή, με ποιο πρόσωπο επικοινώνησε η γιατρός, είτε γραπτά είτε τηλεφωνικά. Η άρση αφορά τόσο τα γραπτά μηνύματα όσο και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, αν και δεν μπορούν να έχουν το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών, αλλά μπορούν να γνωρίζουν το είδος των επικοινωνιών που έγιναν από την πλευρά των δύο κατηγορουμένων το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε στην κατάσταση του χώρου του ιατρείου όταν εισήλθε η αστυνομία. Δήλωσε ότι ο χώρος «δεν ήταν στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είχε καθαριστεί». Αυτό αφορά ερωτήσεις για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν και στοιχεία που φέρεται να υπήρχαν κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων για τη μεταφορά του ασθενούς

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:21, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν διέθεταν φορείο, γεγονός που τους ανάγκασε να μεταφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο χρησιμοποιώντας μια καρέκλα.

Αυτή η μέθοδος μεταφοράς, όπως φέρονται να υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι, είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η διακοπή αυτή συνέβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από τον πρώτο όροφο, όπου στεγάζεται το ιατρείο, μέχρι το ασθενοφόρο. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι η διακοπή της ΚΑΡΠΑ δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με συνέπεια ο καλλιτέχνης, ο οποίος είχε ήδη υποστεί ανακοπή, να χάσει κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr