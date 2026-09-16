Τρόμος για ηλικιωμένο ζευγάρι στις Σέρρες: Ληστές εισέβαλαν στο σπίτι, απείλησαν με κατσαβίδι και άσκησαν βία

Στιγμές τρόμου βίωσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας Σερρών, όταν τρεις άγνωστοι εισέβαλαν στη μονοκατοικία τους. Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, απείλησαν τους ηλικιωμένους με κατσαβίδι και άσκησαν σωματική βία στον 79χρονο άνδρα, ενώ το ζευγάρι κοιμόταν.

Το περιστατικό ληστείας συνέβη χθες, στις 2:30 τα ξημερώματα, με τους εισβολείς να αρπάζουν χρήματα και αντικείμενα αξίας πριν διαφύγουν. Ο 79χρονος υπέστη τραύμα κατά την επίθεση και χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες.

Η εισβολή των δραστών

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η εισβολή των τριών αγνώστων στην κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού πραγματοποιήθηκε χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 2:30 τα ξημερώματα, μια ώρα που το αντρόγυνο βρισκόταν εντός του σπιτιού του και κοιμόταν.

Οι δράστες, οι οποίοι είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, φέρεται να παραβίασαν μια μπαλκονόπορτα της μονοκατοικίας. Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο εσωτερικό του σπιτιού, αιφνιδιάζοντας πλήρως τους ενοίκους.

Οι απειλές και η άσκηση βίας

Μόλις βρέθηκαν εντός της οικίας, οι τρεις άγνωστοι στράφηκαν προς το ηλικιωμένο ζευγάρι. Απείλησαν τον 79χρονο άντρα και την 78χρονη σύζυγό του, χρησιμοποιώντας ως μέσο εκφοβισμού ένα κατσαβίδι. Η απειλή αυτή συνοδεύτηκε από άσκηση σωματικής βίας.

Συγκεκριμένα, οι δράστες άσκησαν σωματική βία στον 79χρονο άνδρα, στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν πληροφορίες για χρήματα και αντικείμενα αξίας. Το ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με την ωμή βία και τον τρόμο, μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Η λεία των ληστών

Μετά τις απειλές και την άσκηση βίας, οι εισβολείς προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα του σπιτιού. Αναζητούσαν μεθοδικά χρήματα και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να έχουν αξία και να αποτελέσουν τη λεία τους. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την απειλή του κατσαβιδιού και την παρουσία των έντρομων ηλικιωμένων.

Αφού ολοκλήρωσαν την έρευνα, οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν ένα χρηματικό ποσό που ανερχόταν στα 500 ευρώ. Επιπλέον, πήραν μαζί τους και ένα χρυσό κόσμημα. Μετά την ολοκλήρωση της ληστείας, οι τρεις άγνωστοι διέφυγαν από το σημείο, αφήνοντας πίσω τους το ηλικιωμένο ζευγάρι σε κατάσταση σοκ.

Τραυματισμός και ιατρική βοήθεια

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης και της άσκησης σωματικής βίας, ο 79χρονος άνδρας υπέστη τραύμα. Η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση, λόγω του τραυματισμού που δέχθηκε από τους ληστές.

Για την παροχή των πρώτων βοηθειών στον ηλικιωμένο, κλήθηκε άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ. Το ιατρικό προσωπικό προσέφερε την απαραίτητη φροντίδα στον 79χρονο, ο οποίος βρέθηκε σε δύσκολη θέση μετά την τραυματική εμπειρία της ληστείας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας

Μετά το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν και ξεκίνησαν άμεσα τις ενέργειές τους. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των εισβολέων. Η προσπάθεια των αρχών επικεντρώνεται στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση δικαιοσύνης για το ηλικιωμένο ζευγάρι που έζησε τον εφιάλτη της ληστείας.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki