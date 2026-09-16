Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις ευθύνες του ΙΣΑ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορρέας, με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου επήλθε ο θάνατος του τραγουδιστή. Ο θάνατος του Μαζωνάκη φαίνεται να ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, θέτοντας σε αμφισβήτηση τις διαδικασίες ελέγχου των σύγχρονων αναγεννητικών θεραπειών.

Κατεπείγουσα έρευνα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορρέας, ζήτησε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας. Η ενέργεια αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο εισαγγελέας ζητά να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Η έρευνα εστιάζει στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, καθώς και στις ενέργειες που έχουν γίνει από τους αρμόδιους φορείς.

Στο επίκεντρο οι ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ερευνηθεί σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο ΙΣΑ, δεδομένου ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια και όχι μόνο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Αυτό το μηχάνημα αναφέρεται ως μοιραίο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα εξεταστεί εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, από ποιους φορείς διενεργήθηκαν και ποια ήταν τα ευρήματά τους. Αναμένεται επίσης να εξεταστεί εάν οι αρμόδιες αρχές είχαν λάβει γνώση για τη λειτουργία συγκεκριμένων κέντρων ή για τις θεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόζονταν σε αυτά, καθώς και εάν είχαν προχωρήσει στις απαιτούμενες ελεγκτικές ή άλλες ενέργειες.

Διερεύνηση των σύγχρονων αναγεννητικών θεραπειών

Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητεί να ερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες.

Η έρευνα θα αναζητήσει στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν αυτές οι πρακτικές έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Επιπλέον, θα διερευνηθεί εάν υπήρχαν περιπτώσεις παραπλάνησης ασθενών με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους, εξαπατώντας τους ασθενείς.

Το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας των δομών υγείας

Η εισαγγελική έρευνα δεν αφορά μόνο το τι συνέβη στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Επεκτείνεται και στο ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν δομές που παρέχουν τέτοιου τύπου θεραπευτικές μεθόδους.

Οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις άδειες λειτουργίας, τους ελέγχους, τυχόν καταγγελίες και τις ενέργειες στις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί εάν υπήρξαν παραλείψεις στον εποπτικό μηχανισμό.

Αναζήτηση ποινικών ευθυνών και προσώπων

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, από ποιους φορείς διενεργήθηκαν και ποια ήταν τα ευρήματά τους.

Στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης, θα κριθεί εάν από το σύνολο των στοιχείων προκύπτουν αξιόποινες πράξεις. Εφόσον προκύψουν, θα προσδιοριστεί ποια πρόσωπα ή φορείς συνδέονται με αυτές, ολοκληρώνοντας τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos