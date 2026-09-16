Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης επιστρέφει με την παράσταση «Ένα όνειρο, μια ιστορία» στο Βεάκειο

Η μουσική παράσταση «Ένα όνειρο, μια ιστορία» επιστρέφει στις 23 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Ο σημαντικός τραγουδιστής Κώστας Τριανταφυλλίδης, λίγο πριν ανέβει ξανά στη σκηνή, μίλησε για την επανεμφάνιση της παράστασης, τη σημασία του τραγουδιού και τη συνεργασία του με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη.

Η επιστροφή μιας αγαπημένης παράστασης

Η παράσταση «Ένα όνειρο, μια ιστορία» αγαπήθηκε από το κοινό και επιστρέφει στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης εξήγησε ότι η επιτυχία της οφείλεται στο ότι ήταν μια πολύ καθαρή συνάντηση, η οποία δεν στηρίχθηκε σε εντυπωσιασμούς.

Σύμφωνα με τον ερμηνευτή, η παράσταση περιλάμβανε τραγούδια που έχουν βάρος, ένα πιάνο, δύο ανθρώπους πάνω στη σκηνή και μια πραγματική επικοινωνία με το κοινό. Ο ίδιος τόνισε πως όταν κάτι επιστρέφει, δεν πρέπει να το κάνει απλώς επειδή πήγε καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει ακόμη λόγος να ειπωθεί, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση θεωρεί ότι ισχύει.

Το τραγούδι ως ταξίδι και ιστορία

Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης αναφέρθηκε στη φύση του τραγουδιού, περιγράφοντάς το ως «Ένα όνειρο, μια ιστορία» που δεν τελειώνει και παίζει για πάντα στη ζωή μας. Δήλωσε πως το τραγούδι μπορεί να είναι λίγο και το τέλος του ονείρου και η αρχή της ιστορίας, αλλά και το τέλος της ιστορίας και η αρχή του ονείρου.

Εξήγησε ότι ένα τραγούδι μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ προσωπικό, από μια σκέψη ή μια βιωμένη εμπειρία. Ωστόσο, τη στιγμή που βγαίνει προς τα έξω, παύει να ανήκει αποκλειστικά στον δημιουργό του. Μπαίνει στη ζωή των άλλων και αποκτά τη δική του ιστορία, εκεί όπου, όπως είπε, αρχίζει και το πραγματικό του ταξίδι.

Ο τραγουδιστής ως μέγας ταξιδευτής

Σχετικά με τη μουσική ως παγκόσμια και κοινή γλώσσα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης συμφώνησε ότι ο τραγουδιστής είναι, με έναν τρόπο, ένας ταξιδευτής του κόσμου και του χρόνου. Ανέφερε ως παράδειγμα ένα τραγούδι που μπορεί να γράφτηκε πριν από πενήντα χρόνια και ξαφνικά να αφορά κάποιον σήμερα, σαν να γράφτηκε χθες.

Ο ερμηνευτής υπογράμμισε ότι ένας τραγουδιστής έχει το προνόμιο να περνάει από διαφορετικές εποχές, ανθρώπους και ιστορίες μέσα από τη μουσική. Αν και δεν χρησιμοποίησε τον όρο «μέγας ταξιδευτής», τόνισε ότι σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που ταξιδεύει πολύ χωρίς απαραίτητα να μετακινείται σωματικά.

Η δύναμη της απλότητας: πιάνο και φωνή

Η παράσταση «Ένα όνειρο, μια ιστορία» βασίζεται σε πιάνο και φωνή, κάτι που ο Κώστας Τριανταφυλλίδης θεωρεί ότι είναι αρκετό για την επικοινωνία του καλλιτέχνη με το κοινό. Συμφώνησε απόλυτα με την άποψη ότι για να επικοινωνήσει ο καλλιτέχνης με το κοινό χρειάζεται λίγα και καλά στοιχεία.

Όπως δήλωσε, όταν μένεις με ένα πιάνο και μια φωνή, δεν έχεις πολλά πράγματα να κρυφτείς πίσω τους. Αυτό το γεγονός είναι ταυτόχρονα όμορφο και απαιτητικό. Το τραγούδι φαίνεται ολόκληρο, η λέξη ακούγεται αλλιώς, όπως και η σιωπή. Καταλήγοντας, ανέφερε πως καμιά φορά τα λίγα πράγματα είναι αυτά που σε φέρνουν πιο κοντά στον άλλον.

Η συνεργασία με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη

Στην παράσταση «Ένα όνειρο, μια ιστορία», ο Κώστας Τριανταφυλλίδης συνεργάζεται με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και παίζει πιάνο. Ο τραγουδιστής μίλησε για τη σημασία αυτής της συνεργασίας.

Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης δήλωσε ότι η συνεργασία με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη του έχει δώσει ελευθερία. Υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη μεταξύ τους, κάτι που είναι καθοριστικό για τη δημιουργία της παράστασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta