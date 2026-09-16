«Soltitude»: Ο Solti φέρνει για πρώτη φορά Ταφ Λάθος και Άσαρκο στο ίδιο κομμάτι

Ο producer και beatmaker Solti παρουσιάζει το νέο του album, με τίτλο «Soltitude», το οποίο αποτελεί μια συλλογή δεκαπέντε tracks. Ο δίσκος συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών από την ελληνική hip hop σκηνή, προσφέροντας συνεργασίες που ξεχωρίζουν. Μία από τις πλέον αναμενόμενες και σημαντικές συναντήσεις που περιλαμβάνει το album είναι αυτή του Ταφ Λάθος με τον Άσαρκο, οι οποίοι μοιράζονται για πρώτη φορά το ίδιο κομμάτι.

Η πρώτη συνάντηση Ταφ Λάθος και Άσαρκου

Η ιστορική αυτή συνεργασία, που φέρνει κοντά τον Ταφ Λάθος και τον Άσαρκο, πραγματοποιείται στο κομμάτι «Με Λένε Ζωή». Αυτό το track αποτελεί ένα από τα δεκαπέντε τραγούδια του «Soltitude» και αναδεικνύεται ως ένα από τα μεγαλύτερα highlights της κυκλοφορίας.

Οι δύο rappers, γνωστοί για τη μακρά και ξεχωριστή πορεία τους στο ελληνικό hip hop, ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά, γεγονός που αναμένεται να τραβήξει την προσοχή όσων παρακολουθούν τη σκηνή εδώ και πολλά χρόνια.

Το «Soltitude» και το πολυσυλλεκτικό line-up

Το «Soltitude» χαρακτηρίζεται ως ένα producer album, όπου οι συνεργασίες αποτελούν βασικό κομμάτι της ταυτότητάς του. Ο Solti επιδιώκει να συνδέσει διαφορετικούς MCs και ύφη μέσα από τη δική του παραγωγική προσέγγιση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα project που λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο και όχι απλώς ως μια συλλογή από μεμονωμένα features. Ο δίσκος περιλαμβάνει συνολικά δεκαπέντε tracks, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή δυναμική και συμμετοχές.

Σημαντικές συμμετοχές από τη σκηνή

Πέρα από τη συνεργασία των Ταφ Λάθος και Άσαρκου, το «Soltitude» φιλοξενεί και άλλα δυνατά ονόματα της ελληνικής hip hop σκηνής. Ξεχωριστή θέση στην tracklist έχει ο Κάκο, μέλος των θρυλικών Bong Da City, ο οποίος εμφανίζεται μαζί με τον El Perro στο κομμάτι «Στην Άλλη Πλευρά».

Αυτή η συνάντηση προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο ενδιαφέροντος στο album, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία και το εύρος των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο project του Solti.

Πλήθος καλλιτεχνών στον δίσκο

Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης ο Λόγου Χάριν, ο Ραμμένος Άσσος και ο Αντίγνωμος. Ο Λόγου Χάριν βρίσκεται στο κομμάτι «Fishbone» και επιστρέφει μαζί με τον Ραμμένο Άσσο στο «Κι Ας Μη Σε Νιώσει Κανείς (Outro)».

Ο Ραμμένος Άσσος συμμετέχει και στο κομμάτι «Έχουν Δίκιο», ενώ ο Αντίγνωμος εμφανίζεται στο «Αυθημερόν». Το album ανοίγει με την «Έμπνευση (Intro)», στην οποία συμμετέχει ο Π.Ι.Ε.Β.

Στη συνέχεια, συναντάμε μεταξύ άλλων τους Λοιμό και FRS στο «Σμήνος», τους Vale Tudo στο «Έχουμε Υπάρξει Ζωντανοί», τον Φλέμμα στο «Ντοσιέ» και τον Πέτρο Ροκαμόρα στους «Λεπτοδείκτες». Στο δεύτερο μισό του δίσκου συμμετέχουν ακόμη οι Μέο, Σημάδι και K 287, συμπληρώνοντας ένα roster που καλύπτει διαφορετικές πλευρές του ελληνικού rap.

Διαθεσιμότητα του album

Το «Soltitude» είναι πλέον διαθέσιμο για streaming, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ακούσει ολόκληρο το album. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και να ακούσουν το νέο project του Solti στην πλατφόρμα του Spotify.

Με πληροφορίες από: Gazzetta