Ραχίμ Στέρλινγκ: Ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και χρήση αερίου

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής Ραχίμ Στέρλινγκ δήλωσε ένοχος για την υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση. Το περιστατικό, που συνέβη στις 28 Μαΐου, οδήγησε στη σύλληψη του Άγγλου εξτρέμ, με το βίντεο από το συμβάν να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η υπόθεση εξετάστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, όπου παρουσιάστηκαν σημαντικά στοιχεία σχετικά με την απερίσκεπτη συμπεριφορά του παίκτη.

Το περιστατικό της 28ης Μαΐου και η επικίνδυνη οδήγηση

Στις 28 Μαΐου, ο Ραχίμ Στέρλινγκ εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα το πολυτελές του όχημα, μία Λαμποργκίνι, σε δρόμο της περιοχής του Χάμσαϊρ. Η οδήγησή του περιλάμβανε συνεχείς αλλαγές λωρίδων χωρίς τη χρήση φλας, εν μέσω πυκνής κυκλοφορίας. Αυτή η συμπεριφορά είχε προκαλέσει την ανησυχία άλλων οδηγών, οι οποίοι προέβησαν σε καταγγελίες, εκφράζοντας τον φόβο ότι ο ποδοσφαιριστής «θα σκοτώσει κάποιον» λόγω της απερίσκεπτης στάσης του στο τιμόνι.

Η πορεία του οχήματος του Στέρλινγκ έληξε με σύγκρουση, καθώς προσέκρουσε σε μεταλλικές μπάρες που βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου. Μετά το σταμάτημα του αυτοκινήτου, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν έξι κουτιά αερίου, καθώς και ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η χρήση νιτρώδους οξειδίου και η παραδοχή του ποδοσφαιριστή

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στα αγγλικά γήπεδα, αγωνιζόμενος σε κορυφαίες ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι και η Άρσεναλ, παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση νιτρώδους οξειδίου. Η συγκεκριμένη ουσία είναι ευρέως γνωστή στο κοινό ως «αέριο γέλιου».

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο Ραχίμ Στέρλινγκ προέβη σε μία σημαντική δήλωση προς τους αστυνομικούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «έχει πρόβλημα». Αυτή η παραδοχή υπογραμμίζει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο παίκτης κατά τη στιγμή του περιστατικού και την επίγνωση που είχε για τη χρήση της ουσίας.

Η ακρόαση στο δικαστήριο και τα αποδεικτικά στοιχεία

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της ακρόασης για την υπόθεσή του. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε συνολικά 80 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων εξετάστηκαν λεπτομερώς τα γεγονότα της 28ης Μαΐου. Στην αίθουσα του δικαστηρίου παρουσιάστηκε εκτενές οπτικό υλικό, το οποίο περιλάμβανε πλάνα τόσο από την απερίσκεπτη οδήγηση του παίκτη όσο και από τη στιγμή της σύλληψής του.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τις κατηγορίες, ενίσχυσαν τη θέση της εισαγγελίας για τις πράξεις του ποδοσφαιριστή. Η παρουσίαση του βίντεο και των άλλων αποδεικτικών στοιχείων αποτέλεσε κεντρικό σημείο της ακρόασης, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβαν χώρα τα γεγονότα.

Οι πιθανές νομικές συνέπειες και η αναμενόμενη ποινή

Μετά τη δήλωση ενοχής του ποδοσφαιριστή για τις κατηγορίες που του αποδίδονται, η υπόθεση εισέρχεται στο στάδιο της επιβολής ποινής. Η απόφαση σχετικά με το είδος και το ύψος της ποινής που θα επιβληθεί στον Ραχίμ Στέρλινγκ αναμένεται να γίνει γνωστή στις 25 Νοεμβρίου. Οι νομικές συνέπειες ενδέχεται να είναι σοβαρές, καθώς οι πιθανότητες να προκύψει ακόμα και ποινή φυλάκισης είναι υπαρκτές.

Η δικαστής, κατά την ακρόαση, ξεκαθάρισε ότι θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα πριν λάβει την τελική της απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα πιθανών ποινών, με την τελική ετυμηγορία να αναμένεται με ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη και τον αθλητικό κόσμο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta