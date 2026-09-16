Ο Πέτρος Φιλιππίδης στον Άρειο Πάγο για την αναίρεση της καταδίκης του

Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου 2026, στον Άρειο Πάγο. Η παρουσία του εκεί αφορούσε τη διαδικασία αναίρεσης της καταδίκης του για δύο απόπειρες βιασμού. Τον ηθοποιό συνόδευε η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου, καθώς και μία εκ των συνηγόρων του, Κική Πακιρτζίδου.

Η παρουσία του στον Άρειο Πάγο

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφανίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ενώπιον του Αρείου Πάγου, επιδιώκοντας την αναίρεση της απόφασης που τον είχε κρίνει ένοχο. Στο πλευρό του, εκτός από τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, βρέθηκε και η δικηγόρος του, Κική Πακιρτζίδου, η οποία τον εκπροσωπεί νομικά σε αυτή τη διαδικασία.

Η υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη απασχολεί τη δικαιοσύνη, με την τρέχουσα διαδικασία να αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την έκβαση της καταδικαστικής απόφασης. Η παρουσία του ίδιου του ηθοποιού στον Άρειο Πάγο υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην αίτηση αναίρεσης.

Το ιστορικό της καταδίκης

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο για δύο απόπειρες βιασμού. Οι πράξεις αυτές αφορούσαν δύο γυναίκες συναδέλφους του. Η απόφαση του Εφετείου δεν του είχε αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, οδηγώντας στην καταδίκη του.

Τα περιστατικά για τα οποία καταδικάστηκε χρονολογούνται σε διαφορετικές περιόδους. Η μία υπόθεση αφορούσε ένα συμβάν που έλαβε χώρα το έτος 2010, ενώ η δεύτερη υπόθεση αφορούσε ένα περιστατικό που σημειώθηκε το έτος 2014. Αυτές οι δύο πράξεις αποτέλεσαν το αντικείμενο της ομόφωνης καταδικαστικής απόφασης.

Η διαδικασία της αναίρεσης

Η αίτηση αναίρεσης που εξετάζεται από τον Άρειο Πάγο δεν συνεπάγεται επανεξέταση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος δεν θα θέσει ξανά στο «μικροσκόπιο» τις καταγγελίες που είχαν γίνει, τις μαρτυρίες που είχαν δοθεί, ούτε τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της δίκης στο Εφετείο.

Αντιθέτως, ο ρόλος του ανώτατου δικαστηρίου είναι να ελέγξει συγκεκριμένες νομικές πτυχές της εφετειακής απόφασης. Θα εξεταστεί εάν η απόφαση του Εφετείου είναι επαρκώς αιτιολογημένη, αν εφαρμόστηκε ο νόμος ορθά κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς και αν υπήρξαν τυχόν σφάλματα κατά τη διαδικασία. Η τελική απόφαση θα βασιστεί σε αυτά τα νομικά κριτήρια.

Η προηγούμενη αναβολή και η εισαγγελική πρόταση

Η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης είχε αρχικά προσδιοριστεί για την 1η Απριλίου του 2026. Ωστόσο, η διαδικασία εκείνη την ημερομηνία είχε αναβληθεί. Η αναβολή είχε προκύψει λόγω κωλύματος που είχε δηλώσει η πλευρά της υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει κατά την περίοδο εκείνη, η εισαγγελική πρόταση επί της αίτησης αναίρεσης ήταν απορριπτική. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η εισαγγελική πρόταση αποτελεί μόνο μία εισήγηση προς το δικαστήριο. Η τελική απόφαση για την αναίρεση της καταδίκης ανήκει αποκλειστικά στους δικαστές του Αρείου Πάγου, οι οποίοι θα λάβουν υπόψη τους όλα τα στοιχεία και τις νομικές παραμέτρους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki