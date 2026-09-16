Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Έρχεται το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» στις 26 Σεπτεμβρίου

Τα φαινόμενα του νυχτερινού ουρανού συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον τόσο των αστροφίλων όσο και του ευρύτερου κοινού. Ο επόμενος σημαντικός σταθμός είναι η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου 2026, η οποία φέρει μια ξεχωριστή ονομασία και παράδοση. Πιο συγκεκριμένα, η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, με την ακριβή κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται στις 19:49.

Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η πανσέληνος αυτού του μήνα είναι ευρέως γνωστή ως το «Φεγγάρι της Συγκομιδής». Αυτή η ονομασία δόθηκε επειδή πρόκειται για την πανσέληνο που βρίσκεται πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία, ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για τις αγροτικές κοινωνίες.

Ιστορικά, το όνομα αυτό καθιερώθηκε από τις αγροτικές κοινότητες, καθώς το φως του φεγγαριού επέτρεπε στους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες συγκομιδής των καλλιεργειών τους ακόμα και μετά τη δύση του ήλιου. Αυτό τους παρείχε πολύτιμο επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Παρατεταμένο φως και άλλες ονομασίες

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό αυτής της πανσελήνου, παράλληλα με τη φθινοπωρινή ισημερία, είναι ότι η σελήνη ανατέλλει λίγο αργότερα από το συνηθισμένο για αρκετές διαδοχικές νύχτες γύρω από την ημερομηνία της πανσελήνου. Αυτό το φαινόμενο προσφέρει παρατεταμένο φως νωρίς το βράδυ, διευκολύνοντας περαιτέρω τις νυχτερινές δραστηριότητες.

Σε ορισμένες παραδόσεις, η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου καταγράφεται επίσης και με την ονομασία «Φεγγάρι του Καλαμποκιού». Αυτή η εναλλακτική ονομασία υπογραμμίζει επίσης τη σύνδεσή της με τις γεωργικές δραστηριότητες και την ωρίμανση των καλλιεργειών κατά την περίοδο αυτή.

Πώς θα παρατηρήσετε το φαινόμενο

Το φεγγάρι αναμένεται να φαίνεται εντυπωσιακό και γεμάτο τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της 26ης Σεπτεμβρίου. Για την καλύτερη δυνατή θέαση του φαινομένου, δεν απαιτείται η χρήση κάποιου ειδικού εξοπλισμού, όπως τηλεσκόπια ή κιάλια. Ωστόσο, αυτά τα όργανα μπορούν να προσφέρουν μια πιο λεπτομερή παρατήρηση των σεληνιακών κρατήρων, για όσους επιθυμούν να δουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το μόνο που χρειάζεται για να απολαύσει κανείς το φθινοπωρινό τοπίο σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια είναι μια καθαρή νύχτα. Ιδανικά, συνιστάται η επιλογή μιας τοποθεσίας μακριά από τα έντονα φώτα της πόλης, ώστε να αποφευχθεί η φωτορύπανση και να είναι πιο ευκρινής η θέαση της πανσελήνου.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr