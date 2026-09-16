Οι προϋποθέσεις για την ελεύθερη είσοδο στον δακτύλιο της Αθήνας

Ο δακτύλιος της Αθήνας δεν εξαιρεί αποκλειστικά ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία και συμβατικών βενζινοκίνητων και diesel. Η πρόσβαση στον δακτύλιο καθορίζεται από παράγοντες όπως το καύσιμο, η εργοστασιακή τεχνολογία κίνησης, η αντιρρυπαντική κατηγορία και η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος.

Οι γενικές προϋποθέσεις και η ισχύς των μέτρων

Η ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας δεν είναι αυτονόητη και δεν βασίζεται σε γενικεύσεις όπως «είναι καινούργιο, άρα μπαίνει» ή «έβαλα υγραέριο, οπότε δεν κοιτάζω μονά-ζυγά». Για τα οχήματα που εμπίπτουν στις κατηγορίες εξαίρεσης, απαιτείται η απόδειξη του δικαιώματος με ειδικό σήμα κυκλοφορίας.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η τελευταία ανακοινωμένη περίοδος εφαρμογής του δακτυλίου ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 2026. Κατά τη σύνταξη του παρόντος άρθρου, δεν έχει εντοπιστεί επίσημη απόφαση για την επανέναρξη της περιόδου 2026-2027. Ως εκ τούτου, οι παρακάτω προϋποθέσεις περιγράφουν το τελευταίο δημοσιευμένο πλαίσιο και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με τη νέα απόφαση που θα εκδοθεί.

Εξαιρέσεις για βενζινοκίνητα και diesel

Ένα συμβατικό βενζινοκίνητο ή diesel όχημα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στον δακτύλιο, χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς των μονών-ζυγών, εφόσον πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές συνδυάζουν την κατάλληλη αντιρρυπαντική τεχνολογία με τις απαιτούμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, απαιτείται να είναι κατηγορίας Euro 6 και να έχουν εκπομπές κάτω από 120 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο, βάσει της μέτρησης NEDC. Αντίστοιχα, για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, απαιτείται επίσης η κατηγορία Euro 6, αλλά το όριο εκπομπών είναι κάτω από 145 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο, σύμφωνα με τη μέτρηση WLTP.

Συνεπώς, η απλή ένδειξη Euro 6 δεν αρκεί από μόνη της για την εξαίρεση. Ένα αυτοκίνητο με χαμηλές εκπομπές αλλά προδιαγραφές Euro 5 δεν καλύπτει αυτή τη συγκεκριμένη εξαίρεση.

Ακριβή όρια εκπομπών και εισαγόμενα μεταχειρισμένα

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα όρια εκπομπών δεν είναι «έως 120» και «έως 145» γραμμάρια, αλλά «λιγότερο από 120» και «λιγότερο από 145» γραμμάρια ανά χιλιόμετρο αντίστοιχα. Για παράδειγμα, ένα συμβατικό όχημα Euro 6 του 2022 με 144 γρ. CO₂/χλμ. (WLTP) καλύπτει το κριτήριο, ενώ ένα αντίστοιχο με 145 γρ./χλμ. δεν το καλύπτει. Ομοίως, για την παλαιότερη κατηγορία, τα 119 γρ./χλμ. (NEDC) είναι κάτω από το όριο, ενώ τα 120 γρ./χλμ. όχι.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστική και δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την ημερομηνία έκδοσης ελληνικών πινακίδων. Ένα όχημα που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Γερμανία το 2019, για παράδειγμα, δεν μεταφέρεται στην κατηγορία «από το 2021» μόνο και μόνο επειδή εισήχθη αργότερα στην Ελλάδα.

Ειδική κατηγορία για ηλεκτρικά και υβριδικά

Τα εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία. Η εξαίρεσή τους από τον δακτύλιο δεν εξαρτάται από τα όρια εκπομπών CO₂ που εφαρμόζονται στα συμβατικά οχήματα.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr