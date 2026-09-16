«Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή»: Η ανάρτηση του δικηγόρου της οικογένειας Μαζωνάκη μετά την προφυλάκιση των γιατρών

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, εξέφρασε την ανακούφισή του για την προφυλάκιση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή. Η απόφαση για την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών έγινε γνωστή νωρίς το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών. Οι γιατροί αντιμετωπίζουν τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Η ανάρτηση του Χαράλαμπου Λυκούδη στο Instagram

Λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση των δύο γιατρών, ο γνωστός ποινικολόγος Χαράλαμπος Λυκούδης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα συγκινητικό βίντεο. Μέσω αυτής της ανάρτησης, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησε να εκφράσει την ανακούφισή του για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση που αφορά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Το βίντεο συνοδεύτηκε από ένα σύντομο και περιεκτικό μήνυμα, αποτελούμενο από μόλις τέσσερις λέξεις, οι οποίες αποτυπώνουν το βάρος και τη σημασία της δικαστικής απόφασης. Συγκεκριμένα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης έγραψε χαρακτηριστικά: «Γιώργο μου… Μπήκαν φυλακή». Η φράση αυτή αντικατοπτρίζει το συναίσθημα που επικρατεί στην οικογένεια του αδικοχαμένου τραγουδιστή μετά την πρόσφατη δικαστική εξέλιξη.

Το συγκινητικό βίντεο από νυχτερινό κέντρο

Το οπτικό υλικό που επέλεξε να δημοσιεύσει ο Χαράλαμπος Λυκούδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram είχε τραβηχτεί από τον ίδιο σε νυχτερινό κέντρο. Στο συγκεκριμένο κέντρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανιζόταν επί σκηνής, προσφέροντας στιγμές ψυχαγωγίας στο κοινό του. Η επιλογή αυτού του βίντεο έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς φέρνει στην επιφάνεια μνήμες από τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται πάνω στη σκηνή και χαιρετά τον δικηγόρο, τον οποίο είχε εντοπίσει ανάμεσα στα πρώτα τραπέζια του κέντρου. Αυτή η προσωπική στιγμή, που απαθανατίστηκε από τον ίδιο τον Χαράλαμπο Λυκούδη, προσδίδει μια ανθρώπινη διάσταση στην ανάρτηση και υπογραμμίζει τη σχέση που υπήρχε μεταξύ του τραγουδιστή και του νομικού του εκπροσώπου.

Η νομική εκπροσώπηση της οικογένειας Μαζωνάκη

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του αείμνηστου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Από την αρχή της διαδικασίας, ο ποινικολόγος έχει ζητήσει να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη επιδιώκει την πλήρη διαφάνεια και τη δικαίωση για τον θάνατο του αγαπημένου τους προσώπου. Ο Χαράλαμπος Λυκούδης βρίσκεται στο πλευρό τους, διασφαλίζοντας ότι όλα τα απαραίτητα νομικά βήματα θα γίνουν για την αποκάλυψη της αλήθειας. Η προφυλάκιση των γιατρών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, ενισχύοντας τις προσπάθειες της οικογένειας για δικαιοσύνη.

Οι κατηγορίες και η προφυλάκιση των γιατρών

Οι δύο γιατροί, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται ως Γάκα και Θεοδωρόπουλος, κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απόφαση για την προφυλάκισή τους λήφθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών που έλαβε χώρα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Η διαδικασία αυτή ήταν χρονοβόρα και απαιτητική, οδηγώντας τελικά στην απόφαση για την προφυλάκιση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς αφορούν την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι γιατροί φέρονται να συνδέονται με την οδό Καρνεάδου, όπου και ασκούσαν το επάγγελμά τους. Η προφυλάκιση τους σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς το δικαστικό σύστημα προχωρά στην περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos