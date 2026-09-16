Πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο μετρό Θεσσαλονίκης: Δρομολόγια από μία τροχιά

Ταλαιπωρία αντιμετώπισαν οι επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Το πρόβλημα προέκυψε λόγω εντοπισμού βλάβης στην ηλεκτροδότηση της γραμμής, σε σημείο κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης». Αυτό οδήγησε σε άμεσες αλλαγές στα δρομολόγια, προκαλώντας αναστάτωση στο επιβατικό κοινό της πόλης. Η κυκλοφορία επηρεάστηκε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, με την κίνηση των συρμών να γίνεται πλέον από μία μόνο τροχιά.

Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης»

Το τεχνικό ζήτημα εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα, η βλάβη αφορούσε την ηλεκτροδότηση της γραμμής του μετρό και εντοπίστηκε σε περιοχή που βρίσκεται πλησίον του σταθμού «Ευκλείδης». Η δυσλειτουργία αυτή είχε ως άμεση συνέπεια την ανάγκη για προσαρμογή των δρομολογίων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η φύση του προβλήματος απαιτούσε την άμεση επέμβαση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. Η εντόπιση της βλάβης κοντά σε έναν από τους σταθμούς του δικτύου υπογράμμισε την ανάγκη για γρήγορες ενέργειες αποκατάστασης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία για τους μετακινούμενους πολίτες.

Δρομολόγια από μία τροχιά μεταξύ «Πανεπιστημίου» και «Ανάληψης»

Ως αποτέλεσμα του προβλήματος ηλεκτροδότησης, εφαρμόστηκε ένα εναλλακτικό δρομολόγιο για την εξυπηρέτηση της γραμμής. Αυτό το εναλλακτικό σχέδιο επηρεάζει το τμήμα από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως τον σταθμό «Ανάληψη». Σε αυτή την ενότητα της διαδρομής, τα δρομολόγια των συρμών διεξάγονται πλέον αποκλειστικά μέσω της Τροχιάς 1.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση σημαίνει ότι οι συρμοί χρησιμοποιούν μία μόνο τροχιά για την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις εντός του αναφερόμενου τμήματος. Αυτό αναπόφευκτα επιφέρει καθυστερήσεις και αυξημένο χρόνο αναμονής για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους σταθμούς και την ευρύτερη περιοχή.

Άμεση κινητοποίηση τεχνικών συνεργείων για αποκατάσταση

Με την ανακάλυψη του προβλήματος ηλεκτροδότησης, τα τεχνικά συνεργεία του Μετρό Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι αρμόδιοι τεχνικοί μετέβησαν στο σημείο της βλάβης, πλησίον του σταθμού «Ευκλείδης», χωρίς καθυστέρηση. Εκεί, ξεκίνησαν εντατικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν την ακριβή αιτία και έκταση του τεχνικού ζητήματος.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, δόθηκε το έναυσμα για την έναρξη όλων των απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασης. Στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή επίλυση του προβλήματος, ώστε να επανέλθει η πλήρης και ομαλή λειτουργία του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης και να σταματήσει η ταλαιπωρία των επιβατών.

Ενημέρωση και συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό

Σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε, η διοίκηση του Μετρό Θεσσαλονίκης ενημέρωσε το επιβατικό κοινό για την κατάσταση. Η ανακοίνωση ανέφερε ρητά τον εντοπισμό του προβλήματος ηλεκτροδότησης στις 16 Σεπτεμβρίου, κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης». Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η άμεση επέμβαση των τεχνικών συνεργείων, καθώς και η διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων και η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης, τονίστηκε επίσης η εφαρμογή του εναλλακτικού δρομολογίου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι τα δρομολόγια από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως τον σταθμό «Ανάληψη» διεξάγονται πλέον μόνο μέσω της τροχιάς 1. Η ανακοίνωση κατέληξε με μία συγγνώμη προς τους επιβάτες για την ταλαιπωρία που υφίστανται και με ευχαριστίες για την κατανόησή τους, εν μέσω των προσπαθειών για την επίλυση του τεχνικού προβλήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit