Προβληματισμός για τις καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης

Προβληματισμό προκαλούν στις αρχές οι καταθέσεις των τεσσάρων εργαζομένων στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι αναφορές τους σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή παρουσιάζουν αποκλίσεις, ενώ ερωτήματα προκύπτουν και από τον καθαρισμό του χώρου μετά το περιστατικό. Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών για αξιολόγηση.

Διαφορές στις ώρες άφιξης

Η στάση των εργαζομένων του ιατρείου προκάλεσε προβληματισμό στους αρμόδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. Αρχικά, οι αναφορές τους για την ώρα έλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο διέφεραν. Μόνο μία από τις τρεις εργαζόμενες ανέφερε τη σωστή ώρα, περίπου στις 14:00, ενώ οι υπόλοιπες τρεις δήλωσαν ότι η άφιξη έγινε μετά τις 15:00. Μάλιστα, δύο από αυτές ανέφεραν την ίδια ώρα, 15:30.

Οι έμπειροι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών δεν θεώρησαν αρχικά ότι οι αποκλίσεις αυτές ήταν εσκεμμένες, με αποτέλεσμα να μην σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το σενάριο «προσυννενόησης» για την παροχή αποπροσανατολιστικής ώρας στις αρχές.

Καθαρισμός του χώρου

Ένα ακόμη σημείο που εξετάζεται είναι ο καθαρισμός του χώρου όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή καρδιάς. Αυτό είχε ως συνέπεια οι αρχές να μην προλάβουν να αντλήσουν όλα τα στοιχεία. Στις καταθέσεις τους, οι εργαζόμενες ανέφεραν ότι «η απολύμανση και η καθαριότητα του επίμαχου χώρου γίνεται για λόγους υγιεινής και γίνεται κατά πάγια τακτική κάθε φορά μετά την αποχώρηση του ασθενούς».

Αν και αυτή η εξήγηση θεωρείται επαρκής, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια εντολή από τους γιατρούς για καθαρισμό του χώρου όπου βρίσκεται το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Παρέμβαση δικηγόρου και δικαστική αξιολόγηση

Αστυνομικές πηγές αποκάλυψαν ότι την ημέρα που οι εργαζόμενες κλήθηκαν για μαρτυρική κατάθεση, τέθηκε επί τάπητος το ερώτημα για το κατά πόσο θα έπρεπε να κατηγορηθούν για ψευδή κατάθεση τρεις από τις τέσσερις εργαζόμενες. Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, οι οποίες θα αξιολογήσουν τα πάντα.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Λυκούδης, αναφέρθηκε στις ανακριβείς αναφορές για τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή και ζήτησε να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση. Ο κ. Λυκούδης πιστεύει ότι, εάν οι εργαζόμενες βρεθούν ενώπιον του νόμου ως κατηγορούμενες, «θα ανοίξουν στόματα και θα βγει στην επιφάνεια το τι ακριβώς έχει γίνει εκείνη την κρίσιμη ώρα».

Μία από τις εργαζόμενες κατέθεσε ότι στην καταχώρηση των ραντεβού καταγράφεται μόνο ονοματεπώνυμο ασθενούς, τηλέφωνο επικοινωνίας και αν πρόκειται για πρώτη επίσκεψη ή επανεξέταση. Εξήγησε ότι υπάρχουν ασθενείς που κανονίζουν απευθείας με τους γιατρούς και στη συνέχεια ενημερώνεται η ίδια για την καταγραφή. Τέτοιου είδους ήταν το ραντεβού του κ. Μαζωνάκη, το οποίο είχε οριστεί για 13:00 με 13:30, αλλά καθυστέρησε και ήρθε περίπου στις 15:30, έχοντας ενημερωθεί η ίδια από τη γιατρό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr