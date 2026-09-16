Η ΔΑΟΕ εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στις φυλακές Αυλώνα

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) προχώρησε στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός των φυλακών Αυλώνα. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και πέντε κρατούμενοι. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από στοχευμένη αστυνομική δράση, η οποία αποκάλυψε τον κομβικό ρόλο των εμπλεκομένων στην εισαγωγή και διακίνηση των ουσιών στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές

Η επιχείρηση, που χαρακτηρίστηκε ως στοχευμένη και ευρείας κλίμακας, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ. Για την επιτυχή υλοποίησή της, υπήρξε η συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ), ενώ παρών ήταν και εισαγγελικός λειτουργός, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα των ενεργειών.

Οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες που είχαν περιέλθει σε αυτές σχετικά με την ύπαρξη και τη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Αυτές οι πληροφορίες οδήγησαν στην οργάνωση της αιφνιδιαστικής εφόδου, με σκοπό την πάταξη του κυκλώματος και τη σύλληψη των υπευθύνων για την παράνομη αυτή δραστηριότητα.

Συλλήψεις και εμπλεκόμενα πρόσωπα

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα. Πρόκειται για έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετούσε στις φυλακές Αυλώνα, και πέντε κρατούμενους που διέμεναν στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα. Όλοι τους φέρονται να είχαν ενεργό και κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Οι πέντε κρατούμενοι συνελήφθησαν άμεσα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, θεωρούνται υπεύθυνοι για την εισαγωγή και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του σωφρονιστικού υπαλλήλου, ο οποίος εντοπίστηκε να κατέχει συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία, οδηγώντας στην άμεση σύλληψή του.

Ευρήματα από τις έρευνες στα κελιά

Στο πλαίσιο της αιφνιδιαστικής εφόδου, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ενδελεχείς έρευνες σε τρία συγκεκριμένα κελιά των φυλακών Αυλώνα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες, καθώς και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνηση.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και κατεργασμένης κάνναβης, η οποία ήταν σε μορφή «σοκολάτας». Πέρα από τις ναρκωτικές ουσίες, οι αρχές κατάσχεσαν και τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα οποία πιθανώς χρησιμοποιούνταν από τα μέλη του κυκλώματος για τις παράνομες επικοινωνίες και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους.

Η εμπλοκή του σωφρονιστικού υπαλλήλου

Η σύλληψη του σωφρονιστικού υπαλλήλου αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην εξάρθρωση του κυκλώματος, καθώς υποδηλώνει την εσωτερική του διείσδυση. Ο υπάλληλος εντοπίστηκε να κατέχει ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο, το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, εύρημα που οδήγησε στην άμεση σύλληψή του από τις αρχές.

Η εμπλοκή μέλους του προσωπικού των φυλακών στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εντός του σωφρονιστικού καταστήματος αναδεικνύει την πολυπλοκότητα τέτοιων κυκλωμάτων και την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και επιχειρησιακή δράση από τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: Reader