Η νέα διάσταση στην υπόθεση Μαζωνάκη: Μέθη πριν την πλασμαφαίρεση

Νέα, ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στις έρευνες σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε διαδικασία μέθης πριν την έναρξη της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου. Αυτή η πληροφορία, εάν επιβεβαιωθεί και από τις τοξικολογικές εξετάσεις, μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα «εγκληματικό λάθος» των γιατρών. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει στοιχεία που κατατείνουν σε αυτό το συμπέρασμα και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του περιστατικού.

Η διαδικασία της μέθης και οι απαιτήσεις της

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε διαδικασία μέθης πριν ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του Κολωνακίου. Η μέθη, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων με σκοπό να διατηρηθεί ο ασθενής σε κατάσταση ηρεμίας, απαιτεί συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την παρουσία αναισθησιολόγου και την διενέργεια πλήρους ιατρικού ελέγχου του ασθενή πριν από τη χορήγησή της.

Εάν η πληροφορία αυτή επιβεβαιωθεί από τις επικείμενες τοξικολογικές εξετάσεις, τότε θα πρόκειται για ένα ακόμα εγκληματικό λάθος εκ μέρους των γιατρών που χειρίστηκαν την υπόθεση. Επιπλέον, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε μέθη υποστεί ανακοπή, η προσπάθεια επαναφοράς του από τους διασώστες και τους γιατρούς καθίσταται σημαντικά πιο δύσκολη, λόγω της επίδρασης των φαρμάκων που έχουν χορηγηθεί.

Τα ευρήματα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Νωρίτερα, έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα οποία παρέχουν ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των κρίσιμων στιγμών. Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:37. Περίπου 42 λεπτά αργότερα, και συγκεκριμένα στις 15:22, χτύπησε το πρώτο «alarm» στο μηχάνημα. Δεδομένου ότι ο ιατρικός εξοπλισμός κατέγραφε τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή, εκτιμάται ότι ακριβώς εκείνη τη στιγμή υπέστη την ανακοπή.

Παρόλο που η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης σταμάτησε στις 15:22, το μηχάνημα συνέχωσε να λειτουργεί για επιπλέον 23 λεπτά, με την πλήρη διακοπή του να καταγράφεται στις 15:45. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος των 23 λεπτών, χτύπησαν ακόμα δύο «alarm». Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι ο ιατρικός εξοπλισμός δεν είχε αποσυνδεθεί πλήρως από τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρά το ότι η θεραπεία είχε ήδη διακοπεί.

Η σημαντική καθυστέρηση στην κλήση για βοήθεια

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει μια σημαντική χρονική καθυστέρηση στην κλήση για ιατρική βοήθεια προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:11. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοπή εκτιμάται ότι συνέβη στις 15:22, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η κλήση για βοήθεια πραγματοποιήθηκε με 49 λεπτά καθυστέρηση. Αυτό το χρονικό διάστημα αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης και εξετάζεται ενδελεχώς από τις αρχές που διερευνούν το περιστατικό.

Οι νομικές εξελίξεις και η αναβάθμιση της κατηγορίας

Η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Ανακριτή, ο οποίος θα αξιολογήσει όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει. Μετά τις πρόσφατες πληροφορίες και τα ευρήματα, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν θα υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση. Η αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ενδέχεται να αλλάξει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ανάλογα με τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας και την επιβεβαίωση των τοξικολογικών εξετάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis