Συγκίνηση στον επικήδειο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια: «Γύρισε την παλιά του γειτονιά»

Η Νίκαια αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου τον Γιώργο Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών. Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος, ο οποίος αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση του εκλιπόντος με την περιοχή και την προσφορά του στους συνανθρώπους.

Ο αποχαιρετισμός στην παλιά γειτονιά

Στον τόπο που σημάδεψε τα πρώτα χρόνια της ζωής του και παρέμεινε βαθιά χαραγμένος στις αναμνήσεις και τα τραγούδια του, αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, με την παρουσία χιλιάδων λαού να καταδεικνύει την αγάπη του κόσμου προς τον εκλιπόντα.

Ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος, κατά τον επικήδειο, τόνισε πως η παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τόσο την προηγούμενη ημέρα όσο και κατά την ιερή ακολουθία, αποτελεί απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε, «Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων», επικαλούμενος τη ρήση του αρχαίου ιστορικού Τάκιτου.

Η άγνωστη προσφορά και η αγάπη για τη Νίκαια

Ο Μητροπολίτης Αλέξιος επέλεξε να αναφερθεί κυρίως στον Γιώργο Μαζωνάκη πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Υπογράμμισε τη σχέση που δεν έκοψε ποτέ ο εκλιπών με τη Νίκαια, καθώς και τη βοήθεια που προσέφερε σε ανθρώπους που τη χρειάζονταν. «Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στα λόγια του, ο Μητροπολίτης εξέφρασε την ικανοποίηση για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μαζωνάκη, την αγάπη του για τη Νίκαια και την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη. Τόνισε επίσης τα λόγια του εκλιπόντος, που ήταν γεμάτα αγάπη προς όλους.

Αναφορές σε τραγούδια και αρχαίες ρήσεις

Κατά τη διάρκεια του επικήδειου λόγου, ο Μητροπολίτης Αλέξιος ανακάλεσε στη σκέψη ένα συλλογισμό που αφορά τον εκλιπόντα, αναφέροντας τη ρήση του Leo Buscaglia: «Ο θάνατος είναι μια πρόκληση. Μας λέει να μη χάνουμε χρόνο. Μας λέει να πούμε ο ένας στον άλλο, τώρα αμέσως, ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλο».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε ένα γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, του οποίου οι στίχοι αποκτούν νέα επικαιρότητα: «Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους όσους μιλούσαν με βρισιές γιατί ποτέ δε μάθαν τρόπους μα ποτέ μου δε ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου γιατί στο παγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου (και) Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά…».

«Τόσο νέος και τόσο δημιουργικός»

Ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος συνέχισε τον επικήδειο λόγο του αναφέροντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «γύρισε κι είναι ανάμεσά μας, τόσο νέος και τόσο δημιουργικός». Στο πλαίσιο αυτό, αναβίωσε το έπος του Διγενή Ακρίτα, λέγοντας: «Κι επήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια αλώνια, κι όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει, κι όθε χτυπάει ο Χάροντας, το αίμα τράφο κάνει».

Η φράση αυτή, σε συνδυασμό με την αναφορά στην επιστροφή του στην παλιά του γειτονιά, υπογράμμισε τη διαρκή παρουσία και την επίδραση του εκλιπόντος στην κοινότητα και στις καρδιές των ανθρώπων που τον αγάπησαν και τον εκτίμησαν.

Η ελπίδα της Ανάστασης

Κλείνοντας τον επικήδειο, ο Μητροπολίτης Αλέξιος εξέφρασε την πίστη της Εκκλησίας στην Ανάσταση και τη ζωή του μέλλοντος αιώνος. «Με αυτή τη πίστη αποχαιρετούμε τον αγαπητό μας Γιώργο, που ευχόμαστε να είναι ήδη στην αγκαλιά του Θεού», ανέφερε.

Ευχήθηκε επίσης να βρει ανάπαυση η ψυχή του εκλιπόντος και να παρηγορηθούν οι συγγενείς και οι φίλοι του. Τέλος, δήλωσε με ανθρώπινο πόνο αλλά και με σταθερή ελπίδα: «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλατο· ως τω Κυρίω έδοξεν, ούτω και εγένετο· είη το όνομ».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis