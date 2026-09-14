Με οδύνη και σπαραγμό, πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, κλείνοντας έτσι το τελευταίο κεφάλαιο του διήμερου αποχαιρετισμού του.

Ο διήμερος αποχαιρετισμός στη Νίκαια

Η παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια μετατράπηκε για περίπου μία ημέρα σε έναν τεράστιο χώρο αποχαιρετισμού. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, όπου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία, για να πουν το δικό τους αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Οι θαυμαστές του τραγούδησαν, άφησαν λουλούδια και χόρεψαν, περιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή να δουν τη σορό να βγαίνει από την εκκλησία.

Η Νίκαια, η γειτονιά όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε, τον κράτησε για ώρες κοντά της, σε μια συγκινητική εκδήλωση αγάπης και σεβασμού από τους κατοίκους και τους θαυμαστές του. Έξω από τον ναό, την ώρα της ακολουθίας, εξελισσόταν ένας διαφορετικός αποχαιρετισμός, με θαυμαστές να χορεύουν ζεϊμπέκικο και να τραγουδούν, περιμένοντας την έξοδο της σορού.

Η εξόδιος ακολουθία στην Αγία Τριάδα

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 13:00 στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Αυτή τη φορά, η πόρτα του ναού ήταν ανοιχτή μόνο για τους στενούς ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη, επιτρέποντας στην οικογένεια και τους κοντινούς του φίλους και συνεργάτες να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή σε ένα πιο προσωπικό κλίμα.

Μέσα στον ναό, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έζησε τις πιο δύσκολες ώρες. Ο πατέρας του, Μανώλης Μαζωνάκης, η μητέρα του, Κλειώ, και οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω, βρέθηκαν από την Κυριακή στον ιερό ναό. Στάθηκαν απέναντι στη σορό του Γιώργου, έχοντας δίπλα τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, σε ένα βαρύ κλίμα οδύνης.

Παρουσία καλλιτεχνών και συνεργατών

Ο ναός γέμισε ξανά με πλήθος γνωστών προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο, οι οποίοι θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν εκεί ήταν η Πάολα, με την οποία ο Μαζωνάκης είχε μοιραστεί πολλές φορές την πίστα, καθώς και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης και η Νατάσσα Θεοδωρίδου.

Επίσης, παρόντες ήταν η Ραλλία Χρηστίδου, ο Νίκος Κοκλώνης, ο Χάρης Λεμπιδάκης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Σταν, ο Πάνος Κιάμος, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έλενα Παπαρίζου, ο Γιάννης Βαρδής και η Αμαρυλλίς. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία του Νίκου Κουρκούλη, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που παρευρέθηκαν ήταν και οι συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη από το The Voice, ο Μιχάλης Μουζουράκης, ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Χρήστος Μάστορας. Οι τρεις τους αγκαλιάστηκαν μέσα στο βαρύ κλίμα της ημέρας. Στην Αγία Τριάδα βρέθηκε επίσης και ο Nivo, με τον οποίο ο Μαζωνάκης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, τιμώντας τη μνήμη του.

Το τελευταίο χειροκρότημα και η ταφή

Όταν έφτασε η στιγμή της εξόδου της σορού από την Αγία Τριάδα, το πλήθος που περίμενε έξω ξέσπασε σε συναισθήματα. Ακούστηκε το τραγούδι «Φεύγω για μένα», το οποίο απέκτησε εκείνη τη στιγμή ένα διαφορετικό και βαρύ νόημα για τους παρευρισκόμενους. Ακολούθησε παρατεταμένο χειροκρότημα από τους θαυμαστές και φωνές «Αθάνατος», ως ύστατος φόρος τιμής.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η σορό του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκίνησε την τελευταία της διαδρομή. Μεταφέρθηκε στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, στην περιοχή της Νίκαιας, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή του, κλείνοντας έτσι οριστικά το κεφάλαιο του αποχαιρετισμού στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta