Κατ' οίκον έλεγχοι σε δημόσιους υπαλλήλους λόγω ασθένειας: Τι προβλέπει η νομοθεσία

Η απουσία ενός δημοσίου υπαλλήλου από την εργασία του λόγω ασθένειας μπορεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις, να οδηγήσει σε κατ’ οίκον έλεγχο από ελεγκτή γιατρό. Το θεσμικό πλαίσιο καθορίζει με σαφήνεια τόσο τον αρμόδιο γιατρό που θα διενεργήσει τον έλεγχο όσο και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ειδικά όταν ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο εργαζόμενος δεν διαθέτει δικό του ελεγκτή.

Το θεσμικό πλαίσιο και η διαδικασία

Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα βήματα για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου. Ένα βασικό σημείο της διαδικασίας είναι ότι, όταν απαιτείται η χρήση ελεγκτή γιατρού από άλλον αρμόδιο φορέα, πρέπει να προηγηθεί ένα αίτημα από την υπηρεσία όπου εργάζεται ο υπάλληλος. Μετά την υποβολή του αιτήματος, ακολουθεί η σχετική εντολή προς τον αρμόδιο γιατρό, προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο.

Η αρμοδιότητα του γιατρού που μπορεί να ελέγξει τον ασθενούντα υπάλληλο στην κατοικία του δεν είναι πάντα η ίδια. Αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο φορέας εργασίας, το αν ο φορέας διαθέτει δικό του ελεγκτή γιατρό, καθώς και το αν η έδρα του βρίσκεται εντός ή εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

Ποιος γιατρός διενεργεί τον έλεγχο

Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απασχολούν λιγότερους από 1.000 εργαζομένους, εάν υπάρχει ελεγκτής γιατρός με ειδικότητα παθολόγου ή γενικής ιατρικής, αυτός είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, καθώς ο ίδιος ο φορέας διαθέτει τον κατάλληλο ελεγκτή γιατρό.

Ωστόσο, διαφορετικές προβλέψεις τίθενται σε ισχύ όταν δεν υπάρχει τέτοιος γιατρός στον ίδιο τον φορέα. Η νομοθεσία έχει προβλέψει εναλλακτικές λύσεις για να διασφαλιστεί η δυνατότητα διενέργειας του ελέγχου σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις συνθήκες.

Ειδικές προβλέψεις για Ν.Π.Δ.Δ. εντός Αττικής

Για τα Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής και δεν διαθέτουν δικό τους ελεγκτή γιατρό, ο κατ’ οίκον έλεγχος των ασθενούντων υπαλλήλων τους, οι οποίοι υπηρετούν στην Αττική, μπορεί να ανατεθεί στον ελεγκτή γιατρό του υπουργείου που ασκεί την εποπτεία του συγκεκριμένου φορέα.

Σε περίπτωση που ούτε ο φορέας ούτε το εποπτεύον υπουργείο διαθέτουν ελεγκτή γιατρό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεγκτής γιατρός που ανήκει οργανικά στην Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής ή σε κάποιον φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας που υπάγεται σε αυτήν. Ο συγκεκριμένος γιατρός ορίζεται κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Έλεγχοι σε φορείς εκτός Αττικής

Ανάλογη πρόβλεψη με τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει και για τις δημόσιες υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύουν εκτός της Περιφέρειας Αττικής. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για φορείς που διαθέτουν υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Όταν σε αυτούς τους φορείς δεν υπηρετεί ελεγκτής γιατρός, ο έλεγχος στην κατοικία του ασθενούντος υπαλλήλου μπορεί να ανατεθεί στον ελεγκτή γιατρό της οικείας Περιφέρειας. Αυτό αφορά τόσο τις υπηρεσίες που εδρεύουν εκτός Αττικής όσο και εκείνες που έχουν παραρτήματα στην υπόλοιπη χώρα.

Με πληροφορίες από: aftodioikisi.gr