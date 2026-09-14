Το μουσείο του Τζορτζ Λούκας που μοιάζει με διαστημόπλοιο ανοίγει τις πύλες του

Το Lucas Museum of Narrative Art, ένα νέο μουσείο που ιδρύθηκε από τον Τζορτζ Λούκας και τη σύζυγό του, Μέλοντι Χόμπσον, πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του στις 22 Σεπτεμβρίου. Το κτίριο, που βρίσκεται στο Exposition Park, στο νότιο Λος Άντζελες, εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του, η οποία παραπέμπει σε διαστημικό σκάφος από το Star Wars. Αυτό το νέο πολιτιστικό ορόσημο φιλοδοξεί να μεταφέρει τους επισκέπτες σε έναν κόσμο ασύλληπτης φαντασίας και απίθανης περιπέτειας.

Η φουτουριστική αρχιτεκτονική του μουσείου

Η εμπειρία για τους επισκέπτες ξεκινά από την ίδια την όψη του κτιρίου, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με διαστημικό σκάφος, δίνοντας την εντύπωση ότι αιωρείται. Ο σχεδιασμός ανήκει στον Ma Yansong, ιδρυτή του αρχιτεκτονικού γραφείου MAD, ο οποίος οραματίστηκε το μουσείο «ως μια γλυπτική, οργανική μορφή, διαμορφωμένη από το φως, τα σύννεφα και την πυκνή δενδροκάλυψη του περιβάλλοντος».

Κάτω από το κτίριο απλώνεται μια μεγάλη στεγασμένη πλατεία, ενώ στον τέταρτο όροφο υπάρχει ένα ελλειπτικό άνοιγμα, διαμέτρου περίπου 27 μέτρων, το οποίο τραβά το βλέμμα προς τον ουρανό. Γύρω από το μουσείο εκτείνεται μια έκταση 52 στρεμμάτων, συμπληρώνοντας το μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο.

Το όραμα του Τζορτζ Λούκας

Ο Τζορτζ Λούκας, ο παραγωγός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος που δημιούργησε το κινηματογραφικό φαινόμενο του Star Wars, μαζί με τη σύζυγό του, Μέλοντι Χόμπσον, ίδρυσαν το Lucas Museum of Narrative Art. Μέσα από αυτό το μουσείο, επιχειρείται να ταξιδέψει το κοινό στον κόσμο της φαντασίας και της περιπέτειας που χαρακτηρίζει το έργο του.

Το μουσείο επικεντρώνεται στην αφηγηματική τέχνη, προσφέροντας μια μοναδική οπτική στην ιστορία της αφήγησης μέσα από διάφορες μορφές τέχνης.

Από τον εικονολήπτη στον επιτυχημένο σκηνοθέτη

Πριν καθιερωθεί ως ένας από τους μεγάλους παραμυθάδες του Χόλιγουντ, ο Τζορτζ Λούκας είχε μια λιγότερο γνωστή αρχή. Το 1970, εργάστηκε ως εικονολήπτης για το ντοκιμαντέρ «Gimme Shelter», το οποίο ακολουθούσε τους Rolling Stones στην περιοδεία τους, με κορύφωση τη συναυλία του Άλταμοντ το 1969. Ωστόσο, η κάμερά του έπαθε μηχανική βλάβη μετά από λίγα λεπτά κινηματογράφησης, με αποτέλεσμα κανένα πλάνο του να μην χρησιμοποιηθεί στην ταινία.

Γεννημένος στο Μοντέστο της κεντρικής Καλιφόρνιας το 1944, ο Λούκας έδειχνε από νωρίς δίψα για φαντασία και αδρεναλίνη. Διάβαζε κόμικς και μυθιστορήματα όπως ο «Ροβινσώνας Κρούσος» και το «Νησί των Θησαυρών», ενώ συμμετείχε και σε αγώνες αυτοκινήτων. Ένα σχεδόν μοιραίο ατύχημα τον οδήγησε να εγκαταλείψει το σπορ. Αργότερα, σπούδασε κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου δημιούργησε πολλές διακεκριμένες φοιτητικές ταινίες, πριν σκηνοθετήσει τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, το επιτυχημένο «American Graffiti» το 1973.

Εμβληματικές δημιουργίες και χαρακτήρες

Μετά την επιτυχία του «American Graffiti», ο Τζορτζ Λούκας έγραψε ανάρπαστα σενάρια και δημιούργησε αξέχαστες σκηνές, όπως αυτή με τον Ίντι, τη Γουίλι και τον Πιτσιρίκο που εγκαταλείπουν το αεροπλάνο με μια φουσκωτή βάρκα στον «Ναό του Χαμένου Θησαυρού». Επινόησε επίσης εμβληματικούς χαρακτήρες που άφησαν εποχή στον κινηματογράφο.

Από τους Τζεντάι με τα φωτόσπαθα και τους χιτώνες που θυμίζουν τάγματα μοναχών του Μεσαίωνα, μέχρι τον σκοτεινότερο όλων, Νταρθ Βέιντερ, οι δημιουργίες του Λούκας οδήγησαν στη γέννηση του «Star Wars», ενός κινηματογραφικού franchise-φαινόμενου που καθόρισε γενιές θεατών και συνεχίζει να εμπνέει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta