Χανιά: Στο νοσοκομείο νεογέννητο βρέφος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του

Συναγερμός σήμανε στις αρχές των Χανίων μετά τη μεταφορά ενός νεογέννητου βρέφους, μόλις 17 ημερών, στο νοσοκομείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Το βρέφος εισήχθη άμεσα σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία από χτύπημα. Για την υπόθεση, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του παιδιού.

Η νοσηλεία του βρέφους και η αρχική διάγνωση

Η υπόθεση ξεκίνησε την Κυριακή (13/9), όταν το μόλις 17 ημερών βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Κατά την εξέταση των γιατρών, διαπιστώθηκε ότι το νεογέννητο είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία προκλήθηκε από χτύπημα.

Η σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και η εγκεφαλική αιμορραγία κατέστησαν επιτακτική τη νοσηλεία του βρέφους σε ειδική μονάδα. Το βράδυ της ίδιας Κυριακής, λόγω της κρίσιμης κατάστασής του, το βρέφος διακομίστηκε σε άλλη Μονάδα Εντατικής, προκειμένου να συνεχιστεί η εξειδικευμένη ιατρική του φροντίδα.

Η κινητοποίηση των αρχών και η έρευνα

Η σοβαρότητα των τραυμάτων που έφερε το νεογέννητο κινητοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές. Ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, κ. Καραβιτάκης, ενημέρωσε για το περιστατικό, θέτοντας σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ακολούθησε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, με στόχο τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την αναζήτηση στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην αρχική φάση στην συλλογή πληροφοριών και μαρτυριών, προκειμένου να σχηματιστεί μια σαφής εικόνα των γεγονότων που οδήγησαν στον τραυματισμό του βρέφους.

Η σύλληψη της 18χρονης μητέρας

Ως αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας, το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9), οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του νεογέννητου βρέφους. Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη στα Χανιά, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης του τραυματισμού του παιδιού της.

Μετά τη σύλληψή της, η 18χρονη οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές. Εκεί, της δόθηκε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9). Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της επίσημης δικαστικής διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στον τραυματισμό του βρέφους.

Οι συνθήκες γέννησης και η ψυχολογική κατάσταση της μητέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η 18χρονη μητέρα φέρεται να βρισκόταν σε βαριά ψυχολογική κατάσταση. Αυτή η κατάσταση φέρεται να συνδέεται με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες έφερε στον κόσμο το παιδί της και βίωσε την περίοδο της λοχείας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η νεαρή γυναίκα πέρασε μόνη της τόσο τη γέννα όσο και την περίοδο της λοχείας. Ο πατέρας του παιδιού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε εξαφανιστεί, αφήνοντας τη μητέρα να διαχειριστεί μόνη της αυτή την απαιτητική περίοδο.

Η συνέχεια της έρευνας

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επικεντρώνεται πλέον στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος. Στόχος είναι να προσδιοριστεί με ακρίβεια πώς προκλήθηκε η βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και η εγκεφαλική αιμορραγία στο μόλις 17 ημερών νεογέννητο.

Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης της απολογίας της 18χρονης μητέρας, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis