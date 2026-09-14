Αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό και του τραμ λόγω συναυλιών

Η ΣΤΑΣΥ, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ, ανακοίνωσε πρόσφατα σημαντικές αλλαγές στο ωράριο των δρομολογίων της. Οι τροποποιήσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ για δύο συγκεκριμένες ημέρες, τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος λόγος για αυτές τις προσαρμογές είναι η διεξαγωγή δύο μεγάλων και σημαντικών συναυλιών στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ και ο σκοπός της

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που εξέδωσε η ΣΤΑ.ΣΥ, το επιβατικό κοινό καλείται να λάβει υπόψη του τις επικείμενες αλλαγές, οι οποίες αφορούν κυρίως τα τελευταία δρομολόγια τόσο στις Γραμμές του Μετρό όσο και στο δίκτυο του Τραμ. Η ανακοίνωση αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή μετακίνηση των πολιτών και να τους προετοιμάσει για τις τροποποιήσεις που θα επηρεάσουν τις βραδινές τους μετακινήσεις.

Η απόφαση για τη διαμόρφωση των δρομολογίων ελήφθη ειδικά για την εξυπηρέτηση των θεατών που θα παρευρεθούν στις προγραμματισμένες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες θα εφαρμοστούν οι αλλαγές είναι η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες μετακίνησης μετά το πέρας των εκδηλώσεων.

Λεπτομέρειες για τα δρομολόγια του μετρό

Όσον αφορά τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, η ΣΤΑΣΥ προχώρησε σε λεπτομερείς ανακοινώσεις σχετικά με τις ώρες αναχώρησης των τελευταίων συρμών. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες που θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις γραμμές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από τον κεντρικό σταθμό «Σύνταγμα» στις 02:00. Αυτή η ώρα αναχώρησης θα ισχύσει προς όλες τις κατευθύνσεις, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες μετακίνησης προς διάφορες περιοχές της πόλης.

Επιπροσθέτως, η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει ότι και από τους τερματικούς σταθμούς των Γραμμών 2 και 3, καθώς και από τους ενδιάμεσους σταθμούς του δικτύου, τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν αναλόγως. Οι ακριβείς λεπτομέρειες και οι ώρες για αυτές τις αναχωρήσεις από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς θα είναι «ως εξής», όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, υποδηλώνοντας ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε σταθμό.

Οι τροποποιήσεις στο δίκτυο του τραμ

Ανάλογες τροποποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και για το δίκτυο του Τραμ, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών που θα επιλέξουν αυτό το μέσο μεταφοράς για την πρόσβασή τους ή την αποχώρησή τους από το Καλλιμάρμαρο. Η ΣΤΑΣΥ γνωστοποίησε ότι τα τελευταία οχήματα του Τραμ θα αναχωρήσουν από τη στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» με ένα ειδικά διαμορφωμένο ωράριο για τις δύο προαναφερθείσες ημέρες.

Οι ακριβείς ώρες αναχώρησης των τελευταίων οχημάτων από τη στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» στο δίκτυο του Τραμ θα είναι «ως εξής», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. Οι επιβάτες που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το Τραμ καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές πληροφορίες που θα δημοσιευθούν, προκειμένου να προγραμματίσουν έγκαιρα και με ακρίβεια τις μετακινήσεις τους μετά το τέλος των συναυλιών.

Οι δύο μεγάλες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Οι αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της διεξαγωγής δύο σημαντικών μουσικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Η πρώτη από αυτές τις εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και αποτελεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αείμνηστο συνθέτη Μάνο Λοΐζο. Αυτή η συναυλία διοργανώνεται από την πρωτοβουλία «Όλοι μαζί μπορούμε», η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η δεύτερη μεγάλη μουσική εκδήλωση, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, είναι η ετήσια μεγάλη συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η συναυλία αυτή φέρει τον τίτλο «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη», στέλνοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Και οι δύο εκδηλώσεις αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος κόσμου, καθιστώντας απαραίτητες τις ρυθμίσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των θεατών.

Με πληροφορίες από: Reader