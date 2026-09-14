Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς Λάρισας: Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, η οποία ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εθελοντές.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε μια περιοχή με χαρακτηριστικά τόσο αγροτικά όσο και δασικά, οδήγησε σε εκτεταμένη επιχείρηση κατάσβεσης. Οι αρχές έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία το σχέδιο αντιμετώπισης, με στόχο τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή και να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον.

Εκτεταμένη κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός πυροσβεστών, φτάνοντας τους 45. Αυτοί οι πυροσβέστες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης που περιλαμβάνει και εξειδικευμένα τμήματα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους να είναι καθοριστικές.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόσβαση σε δύσβατα σημεία. Πρόκειται για τις ομάδες της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες είναι εκπαιδευμένες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Τις επίγειες δυνάμεις συμπληρώνουν εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά τους στο έργο της κατάσβεσης, ενώ 10 πυροσβεστικά οχήματα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μεταφορά νερού και την άμεση επέμβαση, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των πεζοπόρων τμημάτων.

Συνδρομή από αέρος και τοπική αυτοδιοίκηση

Πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύεται σημαντικά και από αέρος, με την παρουσία εναέριων μέσων. Συγκεκριμένα, δύο ελικόπτερα συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις νερού στα σημεία όπου η πρόσβαση είναι δυσκολότερη ή η ένταση της φωτιάς απαιτεί άμεση εναέρια παρέμβαση. Η δράση τους κρίνεται καθοριστική για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές.

Παράλληλα, τρία αεροσκάφη έχουν επίσης κινητοποιηθεί και επιχειρούν στην περιοχή, ενισχύοντας την εναέρια προσπάθεια με συνεχείς ρίψεις. Η συνδυασμένη δράση των ελικοπτέρων και των αεροσκαφών επιτρέπει την κάλυψη ενός ευρύτερου μετώπου. Στο έργο της κατάσβεσης προσφέρει τη συνδρομή του και ο Δήμος Αγιάς, διαθέτοντας υδροφόρες, οι οποίες ενισχύουν την παροχή νερού στις επίγειες δυνάμεις, υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Για τον σκοπό αυτό, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας. Το κλιμάκιο αυτό έχει την αρμοδιότητα να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να εξετάσει επισταμένως όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την έναρξη της φωτιάς, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα.

Η διερεύνηση των αιτιών είναι κρίσιμη για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην αγροτοδασική έκταση της Ανατολής Αγιάς. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτοψίες και λήψη μαρτυριών, για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή για ενέργεια εμπρησμού, συμβάλλοντας έτσι στην πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki