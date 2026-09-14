Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η συγκίνηση και η σχέση τους

Συγκλονισμένη από τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η ηθοποιός παραβρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία για να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή, ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο που τον λάτρεψε. Ο αποχαιρετισμός ήταν ιδιαίτερα δύσκολος για την ίδια, καθώς τη συνέδεε με τον Γιώργο Μαζωνάκη μια φιλία χρόνων, ενώ ο τραγουδιστής ήταν και κουμπάρος της.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Αγία Τριάδα

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στη «μεγάλη αγρυπνία» που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια. Η παρουσία της εκεί, δίπλα σε πλήθος κόσμου, μαρτυρά τη βαθιά σχέση που τους ένωνε. Η ηθοποιός στάθηκε πάνω από το φέρετρο του τραγουδιστή, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της για την απώλεια.

Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, με χιλιάδες ανθρώπους να δίνουν το «παρών» για να πουν το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η συμμετοχή του κόσμου υπογράμμισε την τεράστια αγάπη και εκτίμηση που έτρεφε το κοινό προς το πρόσωπο του καλλιτέχνη.

Το συγκλονιστικό μήνυμα της ηθοποιού

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, μετά τον αποχαιρετισμό της, δημοσίευσε ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη θλίψη της. «Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω… Στη “μεγάλη αγρυπνία”… Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη… Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου… Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες… Παιδάκι μου… πλάσμα μου… άγγελέ μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια της αναδεικνύουν τον προσωπικό και συναισθηματικό δεσμό που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η χρήση εκφράσεων όπως «Παιδάκι μου», «πλάσμα μου» και «άγγελέ μου» υποδηλώνει τη στενή και τρυφερή σχέση που τους ένωνε, πέρα από την απλή φιλία.

Η φιλία και η κουμπαριά με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η σχέση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ήταν απλώς φιλική, αλλά επισφραγίστηκε και με κουμπαριά. Το 2011, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παντρέψει την ηθοποιό με τον τότε σύζυγό της, τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει το βάθος και τη σημασία της σχέσης τους.

Η ίδια η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είχε αναφερθεί παλαιότερα στον γάμο της και στον ρόλο του τραγουδιστή. Είχε δηλώσει στην εκπομπή «Μίλα» της Τατιάνας Στεφανίδου ότι η ιδέα της κουμπαριάς προέκυψε αυθόρμητα. «Είχαμε στο μυαλό μας να συμβεί και είχαμε βγει ένα βράδυ με τον Γιώργο τον Μαζωνάκη και μας ρώτησε πότε θα παντρευτούμε και έτσι προέκυψε», είχε πει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως οικογένεια

Η ηθοποιός είχε περιγράψει τη φιλία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη με θερμά λόγια, τονίζοντας το δέσιμο που είχαν αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου. Είχε εξηγήσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αρχικά φίλος με τον άντρα της για πολλά χρόνια, ενώ η δική της στενή φιλία και το δέσιμο μαζί του ήρθαν αργότερα.

«Τον έχω αγαπήσει πολύ, τον έχω μέσα στην καρδιά μου και τον θεωρώ οικογένεια. Είναι πολύ γλυκός και έντιμος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την εκτίμηση και την αγάπη που έτρεφε για τον τραγουδιστή. Η σχέση τους είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου τον θεωρούσε μέλος της οικογένειάς της.

Στήριξη σε δύσκολες στιγμές

Η φιλία της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου και του Βαγγέλη Μητρογιάννη με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποδείχθηκε και σε δύσκολες στιγμές. Οι δύο τους είχαν δείξει τη στήριξή τους στον τραγουδιστή όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε με εισαγγελική εντολή στο Δρομοκαϊτειο τον Αύγουστο του 2025. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει την αμοιβαία υποστήριξη και την αληθινή φύση της φιλίας τους, η οποία άντεξε στον χρόνο και τις προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Reader