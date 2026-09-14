Το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη: Πλήθος κόσμου και επώνυμοι στην κηδεία

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκίνησε στη 1 το μεσημέρι, με την εξόδιο ακολουθία να ψάλλεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Ο ναός γέμισε από κόσμο που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του καλλιτέχνη.

Μετά το πέρας της ακολουθίας, η σορός του εκλιπόντος θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί, η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παρουσία της οικογένειας και η λαϊκή αγρυπνία

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, συντετριμμένη έφτασε στον Ιερό Ναό η οικογένεια του τραγουδιστή. Οι γονείς του και οι δύο αδελφές του βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο αντίο στον δικό τους άνθρωπο.

Σημειώνεται ότι από χθες το απόγευμα, 13 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο Ιερό Ναό ήταν σε εξέλιξη λαϊκή αγρυπνία, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούσαν να προσευχηθούν και να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την εξόδιο ακολουθία.

Πλήθος επωνύμων στην κηδεία

Πολλοί Έλληνες επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο προσήλθαν στον Ιερό Ναό για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η παρουσία τους ήταν μαζική, δείχνοντας την αγάπη και τον σεβασμό προς τον εκλιπόντα.

Μεταξύ αυτών που παραβρέθηκαν ήταν η Μαριάννα Λάτση, ο Χάρης Δούκας, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Νάντια Γιαννακοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επίσης, παρόντες ήταν οι συνεργάτες του από το «The Voice», Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Γιώργος Καπουτζίδης.

Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποχαιρέτησαν επίσης ο Γιώργος Λιανός, ο Νίκος Βέρτης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Νίκος Κοκλώνης, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Πάολα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Κώστας Μαρτάκης, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Θάνος Πετρέλης και ο Σάκης Αρσενίου, καθώς και πολλοί άλλοι.

Συγκινητικές δηλώσεις για τον αγαπημένο τραγουδιστή

Κατά την προσέλευσή της, η Μαριάννα Λάτση ανέφερε για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Για εμάς αλλά και για όσους είναι μικροί ακόμα και δεν τον γνώρισαν, θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του. Τον λατρεύουμε. Μας βλέπει από εκεί. Να 'στε καλά».

Ένας συνάδελφος του εκλιπόντος, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Αυτή η ημέρα είναι δύσκολη και για την οικογένειά του και για τον κόσμο. Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στον Χριστό. Είναι ένα αγνό καλό παιδί».

Ο ίδιος συνάδελφος πρόσθεσε σχετικά με το τελευταίο διάστημα: «Το τελευταίο διάστημα, για έναν μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Για αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι κάπου καλά».

Με πληροφορίες από: Reader