Νέα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Νέα στοιχεία αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου, έρχονται στο φως. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες αφορούν τις συνθήκες και τον ακριβή χρόνο του θανάτου, έχουν πλέον παραδοθεί στις δικαστικές αρχές, οι οποίες αναμένεται να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο εμπλεκόμενων γιατρών.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία από το μηχάνημα

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δύο γιατρούς που απολογούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, φαίνεται να αποκαλύπτει τα όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Το ιατρείο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου, στην περιοχή του Κολωνακίου. Οι αρχές κατάφεραν να αντλήσουν σημαντικά στοιχεία από το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Τα δεδομένα αυτά φέρνουν στο φως νέα δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και τον ακριβή χρόνο που αυτός συνέβη. Η ανάλυση των στοιχείων του μηχανήματος αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της δικαστικής έρευνας.

Το χρονικό της διαδικασίας και η διακοπή των λειτουργιών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), η οποία παραδόθηκε στις ανακριτικές αρχές, η ροή του αίματος κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:37. Αυτή η καταγραφή σηματοδοτεί την έναρξη της ιατρικής διαδικασίας.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σταμάτησε να λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μεταξύ 15:23 και 15:27. Αυτή η διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος υποδεικνύει ότι ο τραγουδιστής δεν είχε πλέον ζωτικές λειτουργίες. Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, χτύπησε συναγερμός (alarm) στο μηχάνημα, καθώς σταμάτησε να καταγράφει τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δυνατότητες καταγραφής και η ώρα του θανάτου

Το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαθέτει την ικανότητα να καταγράφει βασικές ζωτικές λειτουργίες, όπως τους παλμούς της καρδιάς, την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα οξυγόνου. Η ανάλυση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια έδειξε ότι το μηχάνημα κατέγραψε ουσιαστικά την ώρα που σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του τραγουδιστή.

Όταν η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη έπαψε να έχει παλμούς, το μηχάνημα έκλεισε, καταγράφοντας με ακρίβεια την ώρα του θανάτου. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της υπόθεσης και την αποσαφήνιση των συνθηκών που οδήγησαν στο μοιραίο συμβάν.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις και η δικαστική διερεύνηση

Το γεγονός ότι το μηχάνημα κατέγραψε την ώρα του θανάτου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα κατέθεσε η γιατρός όσον αφορά στο χρονικό σημείο κατά το οποίο ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Αυτή η αντίφαση καθιστά τα στοιχεία του μηχανήματος κεντρικής σημασίας για την υπόθεση.

Το σύνολο των αποκαλυπτικών αυτών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρίσκεται πλέον στη διάθεση του εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς και των δικαστικών αρχών. Οι αρχές αναμένεται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορούμενων γιατρών, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.

Εντοπισμός μηχανήματος φυγοκέντρισης στο ιατρείο

Στο πλαίσιο των ερεχνών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, εντοπίστηκε ένα μηχάνημα φυγοκέντρισης. Αυτό το εύρημα αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που έχει προκύψει από τους ελέγχους των αρμόδιων φορέων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki