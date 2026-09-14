Επτάχρονη στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα σκύλου στη Νέα Σμύρνη

Ένα επτάχρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ του Σαββάτου (12/9), αφού δέχθηκε επίθεση από σκύλο στο πάρκο της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου στη Νέα Σμύρνη. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της ανήλικης στο στόμα.

Η 7χρονη χρειάστηκε να υποβληθεί σε συρραφή του τραύματος και της χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή.

Η επίθεση στο πάρκο

Το βράδυ του Σαββάτου, στο πάρκο της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου, όπου ήταν συγκεντρωμένοι ανήλικοι, εμφανίστηκε ένας σκύλος. Οι παρόντες γονείς προσπάθησαν να διαπιστώσουν σε ποιον ανήκει το τετράποδο, το οποίο φορούσε περιλαίμιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων, ο σκύλος εμφάνισε επιθετικές τάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας. Τότε, δάγκωσε την επτάχρονη στο στόμα, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Η κατάσταση της ανήλικης και η ιδιοκτήτρια

Άμεσα μετά την επίθεση, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή του τραύματός της, χρησιμοποιώντας τρία ράμματα, ενώ της χορηγήθηκε και η απαραίτητη αντιβιωτική αγωγή για την αποφυγή επιπλοκών.

Κατόπιν του περιστατικού, η ιδιοκτήτρια του σκύλου εμφανίστηκε στο σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δήλωσε μεταμελημένη για το γεγονός και πρόθυμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόταν.

Προηγούμενες εμφανίσεις του σκύλου

Οι μαρτυρίες περίοικων αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο τετράποδο είχε θεαθεί και άλλες φορές στο παρελθόν να κυκλοφορεί μόνο του στο πάρκο. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι είχαν δει τον σκύλο χωρίς λουρί και χωρίς την επιτήρηση του ιδιοκτήτη του.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου ανέφερε ότι το ζώο ήταν πλήρως εμβολιασμένο, όπως δήλωσε η ίδια.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr