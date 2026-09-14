Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παραβρέθηκε σήμερα στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Κατά την παρουσία του στην τελετή, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος τραγουδιστή. Παράλληλα, προέβη σε μια σημαντική δήλωση, ζητώντας «συγγνώμη» εκ μέρους του συστήματος, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν κατάφερε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη από ένα «πάρα πολύ άσχημο» γεγονός.

Η παρουσία του υπουργού Υγείας στην κηδεία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε αυτοπροσώπως στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας, στην περιοχή της Νίκαιας, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η παρουσία του υπουργού Υγείας στην κηδεία είχε ως πρωταρχικό σκοπό την έκφραση των ειλικρινών του συλλυπητηρίων προς τους οικείους του εκλιπόντος, σε μια στιγμή πένθους και οδύνης.

Ο κ. Γεωργιάδης θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, αποδίδοντας τον τελευταίο φόρο τιμής. Η τελετή συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, φίλους, συγγενείς και συνεργάτες του τραγουδιστή, οι οποίοι προσήλθαν για να πουν το «τελευταίο αντίο» στον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή.

Η δήλωση για την αδυναμία προστασίας από το σύστημα

Στο περιθώριο της κηδείας, ο υπουργός Υγείας προέβη σε μια δήλωση που εστίασε στην αδυναμία του συστήματος να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι εδώ για να εκφράσω την αυτοπρόσωπη παρουσία μου, τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη μου που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο».

Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αναγνώριση ενός κενού ή μιας παράλειψης από την πλευρά του συστήματος, όσον αφορά την προστασία ενός πολίτη από δυσάρεστες καταστάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη για αυτή την αδυναμία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προβληματισμό και βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών.

Η φράση «κάτι πάρα πολύ άσχημο» παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο γεγονός που επηρέασε τον εκλιπόντα, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τη φύση του. Ο υπουργός εξέφρασε τη λύπη του για την κατάληξη αυτή, τονίζοντας την ευθύνη που φέρει το σύστημα για την προστασία των πολιτών του.

Η ανάγκη εντοπισμού των κενών και των «απατεώνων»

Προχωρώντας περαιτέρω στη δήλωσή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέλυσε την ανάγκη για εντοπισμό και αντιμετώπιση των αδυναμιών που παρουσιάζει το σύστημα. «Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος», τόνισε εμφατικά, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για διερεύνηση και αναθεώρηση των διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, ο κ. Γεωργιάδης έκανε ειδική αναφορά σε «δύο απατεώνες» οι οποίοι, όπως είπε, «έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο». Η αναφορά αυτή υποδηλώνει την ύπαρξη ενός περιστατικού εξαπάτησης ή εκμετάλλευσης που είχε ως θύμα τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο υπουργός Υγείας κατέληξε στην ανάγκη να εξεταστεί λεπτομερώς «τι έχει πάει στραβά» σε αυτή την υπόθεση, με στόχο την αποφυγή παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον και την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών.

Η δήλωση του υπουργού εστιάζει στην αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και στην κατανόηση των μηχανισμών που επέτρεψαν την εκμετάλλευση ενός ατόμου. Ο στόχος είναι η ενίσχυση των δικλίδων ασφαλείας του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα η προστασία των πολιτών από τέτοιου είδους περιστατικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta