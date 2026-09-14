Δήμος Αθηναίων: Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στην πρωτεύουσα

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Επιπλέον, προωθεί περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης και τη δημιουργία περισσότερου δημόσιου χώρου για όλους τους πολίτες.

Το μήνυμα για μια πόλη πιο φιλική στον πολίτη

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε σχετικά με τη δράση ότι η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη. Τόνισε πως από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00, ο δρόμος παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, αυτό προσφέρει περισσότερο χώρο για περπάτημα, ποδήλατο, παιχνίδι, συναντήσεις, χορό και απόλαυση της πόλης. Κάλεσε τους πολίτες να ζήσουν μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, μέσα από δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, μετατρέποντας έναν κεντρικό δρόμο σε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία για ένα 24ωρο.

Η οδός Αθηνάς μετατρέπεται σε χώρο ψυχαγωγίας

Για ένα ολόκληρο 24ωρο, η οδός Αθηνάς θα κλείσει για τα οχήματα και θα ανοίξει για περπάτημα, ποδήλατο, άθληση, παιχνίδι, μουσική, δημιουργία και ψυχαγωγία. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, διοργανώνει τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο».

Η πρωτοβουλία αυτή προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ξανα-γνωρίσουν έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης με έναν διαφορετικό τρόπο. Η δράση πραγματοποιείται τρεις ημέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, στις 22 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Η εμπειρία στην οδό Αθηνάς ξεκινά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00. Τα πρώτα 30 λεπτά είναι αφιερωμένα σε έναν διαφορετικό περίπατο, χωρίς οργανωμένη δράση και χωρίς οχήματα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να διασχίσουν ελεύθερα την Αθηνάς, ξεκινώντας από την οδό Ευριπίδου και κατευθυνόμενοι προς το Μοναστηράκι, καθώς πέφτει το φως της ημέρας και η Ακρόπολη πρωταγωνιστεί στο βάθος. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνει το Athens Disco, με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι. Από τις 23:00 έως τις πρώτες πρωινές ώρες, το Midnight Express μετατρέπει την Αθηνάς σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα, προσφέροντας τρεις διαδοχικές προβολές.

Δράσεις και συναυλία την Κυριακή

Το Κυριακάτικο πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς το πρωί και απλώνεται σε όλο το μήκος της δράσης. Περιλαμβάνει ποδήλατο, παραολυμπιακά αθλήματα, skate, yoga και fitness, καθώς και παιδικό θέατρο και street art.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν δημιουργικά εργαστήρια, περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δράσεις, μουσική και παιχνίδι. Η ημέρα ολοκληρώνεται με τη συναυλία «Το Μπαλκόνι του Papazo Live» και πολλούς καλεσμένους, η οποία θα λάβει χώρα από τις 18:00 έως τις 20:00.

Έμπρακτη πρόσκληση για βιώσιμη μετακίνηση

Η δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» μεταφέρει στην πράξη το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο. Σκοπός της είναι να μας ωθήσει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε στην πόλη.

Παράλληλα, αναδεικνύει το πώς μπορεί ο δημόσιος χώρος να γίνει πιο προσβάσιμος, ασφαλής και φιλικός για όλους. Αποτελεί μια έμπρακτη πρόσκληση να δούμε διαφορετικά τον δημόσιο χώρο και τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στην πόλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki