Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Καταγραφή καρδιακών παλμών και καθυστέρηση ειδοποίησης ΕΚΑΒ

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από την ανάλυση των πειστηρίων σχετικά με τους χειρισμούς των γιατρών την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο παρακολουθούσε και τους καρδιακούς παλμούς του τραγουδιστή, κατέγραψε την ακριβή χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιά του.

Αυτό το στοιχείο, το οποίο έχει ενταχθεί στην πρώτη έκθεση-ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παραδόθηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή που χειρίζονται την υπόθεση. Τα ευρήματα αυτά οδηγούν σε νέες εξελίξεις στην έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ενδείξεις από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεταξύ 15:23 και 15:27 ενεργοποιήθηκε συναγερμός στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, οι καρδιακοί παλμοί του Γιώργου Μαζωνάκη μειώθηκαν σταδιακά μέχρι που μηδενίστηκαν. Αυτό το χρονικό σημείο θεωρείται, σύμφωνα με τα ευρήματα που εξετάζουν οι αρχές, ως η ακριβής ώρα του θανάτου του.

Η καταγραφή αυτή απέχει σημαντικά από τον χρόνο που η γιατρός, Ιωάννα Γάκα, υποστήριξε ότι έφτασε στο ιατρείο ο 54χρονος τραγουδιστής. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα νέο, κρίσιμο στοιχείο στις έρευνες.

Το κρίσιμο χρονικό διάστημα της καθυστέρησης

Παρά την καταγραφή του μηδενισμού των παλμών μεταξύ 15:23 και 15:27, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:23 για περιστατικό άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που το μηχάνημα κατέγραψε τον μηδενισμό των παλμών μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ μεσολάβησε σχεδόν μία ολόκληρη ώρα.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο μόλις τρία λεπτά αργότερα, στις 16:26. Η διακομιδή προς το νοσοκομείο «Ελπίς» ξεκίνησε στις 16:40, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να φτάνει εκεί στις 16:45. Η επίσημη διαπίστωση του θανάτου του έγινε στις 17:40.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις και νέα δεδομένα

Οι αρχές προσπαθούν να ερευνήσουν το διάστημα αυτής της μίας ώρας, ώστε να εξακριβώσουν τι ακριβώς έκαναν οι γιατροί από τη στιγμή που η κατάσταση του τραγουδιστή έγινε κρίσιμη μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των γιατρών και του προσωπικού, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να αποτυπώσουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη μέσα στο ιατρείο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο γιατρούς εμφανίζεται, σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, να βρίσκεται σε καφέ-μπαρ του Κολωνακίου έως τις 14:43, ενώ η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει. Οι αρχές έχουν προσπαθήσει να συνθέσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα όσων συνέβησαν στον χώρο του ιατρείου από την ώρα της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι, μέχρι και τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 16:23.

Είναι ανοικτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα έχει ήδη ζητήσει η οικογένεια Μαζωνάκη και εξετάζεται από τη δικαιοσύνη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό να δοθεί στους δύο κατηγορούμενους νέα προθεσμία για να απολογηθούν, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά ευρήματα από την αστυνομία, τα οποία ενδεχομένως δρομολογήσουν ραγδαίες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, newsbeast.gr