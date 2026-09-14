Το 18ο Greece Race for the Cure 2026 έρχεται στο Πεδίον του Άρεως και σε όλη την Ελλάδα

Το 18ο Greece Race for the Cure® θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή του θεσμού για 18η χρονιά. Για πρώτη φορά, η διοργάνωση θα έχει ως αφετηρία το Πεδίον του Άρεως, συγκεντρώνοντας χιλιάδες συμμετέχοντες. Η εκδήλωση στοχεύει να μεταφέρει το μήνυμα της ενότητας και της δύναμης απέναντι στον καρκίνο του μαστού, τόσο στην Αθήνα όσο και σε κάθε σημείο της Ελλάδας μέσω της απομακρυσμένης συμμετοχής.

Οι διοργανωτές και οι υποστηρικτές της εκδήλωσης

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Η διοργάνωση γίνεται σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Επιπλέον, η εκδήλωση έχει την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®.

Ο θεσμός τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής. Το Greece Race for the Cure® αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες κόσμο και μηνύματα που αφορούν την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη και τη ζωή, ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφών

Οι εγγραφές για το 18ο Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://greecerace.gr/greece-race-for-the-cure-registrations/ για να ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους.

Υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για τις διάφορες μορφές συμμετοχής. Οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου θα ολοκληρωθούν στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 ή νωρίτερα, εφόσον συμπληρωθούν 15.000 εγγραφές. Για τον περίπατο, οι εγγραφές λήγουν στις 21 Σεπτεμβρίου ή με την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων. Αντίστοιχα, οι εγγραφές για τη digital συμμετοχή ολοκληρώνονται στις 18 Σεπτεμβρίου ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Τι περιλαμβάνει η κάθε εγγραφή

Κάθε εγγραφή για το Greece Race for the Cure® περιλαμβάνει ένα συλλεκτικό t-shirt της διοργάνωσης, καθώς και μία τσάντα με υλικό της εκδήλωσης. Για τους συμμετέχοντες στον αγώνα δρόμου, η εγγραφή περιλαμβάνει επιπλέον ένα chip χρονομέτρησης, απαραίτητο για την καταγραφή των επιδόσεων.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν το υλικό της συμμετοχής τους από το ειδικό σημείο παραλαβών, το οποίο βρίσκεται στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 61Α, στο ισόγειο, στην Αθήνα. Το σημείο θα λειτουργεί από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 έως την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, με ώρες λειτουργίας από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Περισσότερες πληροφορίες για τις παραλαβές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://greecerace.gr/παραλαβή-υλικού/.

Επιλογή αποστολής υλικού και δράσεις στο Πεδίον του Άρεως

Για όσους δεν μπορούν να παραλάβουν το υλικό τους αυτοπροσώπως, υπάρχει δυνατότητα αποστολής του υλικού του αγώνα. Η αποστολή πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός Ελλάδος και με χρέωση του παραλήπτη. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για εγγραφές που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως και τις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, η ημέρα θα είναι αφιερωμένη στη γιορτή και την προαγωγή της υγείας. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο Πεδίον του Άρεως. Μέσα από αυτές τις ενέργειες, χιλιάδες φωνές και βήματα θα ενωθούν, μεταφέροντας το μήνυμα ότι «ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού» και ενισχύοντας την προσπάθεια για πρόληψη, στήριξη και αλληλεγγύη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta