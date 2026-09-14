Το best seller «Οι δωσίλογοι» του Μενέλαου Χαραλαμπίδη ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο

Ένα από τα εκδοτικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, το best seller του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη με τίτλο «Οι δωσίλογοι: Ένοπλη, πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της Κατοχής», πρόκειται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο θέατρο. Η θεατρική μεταφορά του βιβλίου, που αποτελεί έναν σταθμό για τα ελληνικά ιστορικά χρονικά, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Χώρα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, προσφέροντας μια νέα προσέγγιση σε ένα σκοτεινό κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η μεταφορά στη θεατρική σκηνή

Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχουν αναλάβει ο Δημήτρης Αγαρτζίδης και η Δέσποινα Αναστάσογλου, μέλη της ομάδας Elephas tiliensis. Η παραγωγή της θεατρικής αυτής μεταφοράς ανήκει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, το οποίο έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την πιστότητα στην έρευνα του διακεκριμένου ιστορικού.

Η ομάδα Elephas tiliensis, γνωστή για την ενασχόλησή της με το αρχειακό υλικό και το πολιτικό θέατρο, θα αποδώσει με θεατρικά μέσα το περιεχόμενο του βιβλίου. Η παράσταση θα συνδυάζει ντοκουμέντα, μαρτυρίες και δραματοποιημένες σκηνές, με στόχο να αναδείξει τη σκληρή πραγματικότητα της Κατοχής και να παρακολουθήσει την πορεία που οδήγησε από τη συνεργασία με τις δυνάμεις Κατοχής στα ειδικά δικαστήρια των δωσίλογων, καθώς και στους μηχανισμούς εξουσίας που συνέβαλαν στην ατιμωρησία.

Το ιστορικό έργο και η εκδοτική του επιτυχία

Το βιβλίο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη, με τον πλήρη τίτλο «Οι δωσίλογοι: Ένοπλη, πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της Κατοχής», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Από την κυκλοφορία του τον Δεκέμβριο του 2023, γνώρισε άμεση και μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες εκδόσεις και καθιερώθηκε ως best seller.

Η εκδοτική πορεία του έργου χαρακτηρίζεται ως ένα σπάνιο φαινόμενο για τα ελληνικά ιστορικά χρονικά, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του κοινού για ένα θέμα που παρέμενε για δεκαετίες στην αφάνεια. Το βιβλίο, με τις 448 σελίδες του, προσφέρει μια σε βάθος ματιά σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Το περιεχόμενο του βιβλίου: Ένα ζήτημα ταμπού

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με την πολιτική, οικονομική και ένοπλη συνεργασία με τον κατακτητή, δηλαδή το ζήτημα του δωσιλογισμού, όπως εκδηλώθηκε ειδικότερα στον νομό Αττικής. Αυτό το θέμα αποτελούσε για πολλά χρόνια ένα ταμπού, το οποίο μέχρι και πριν την κυκλοφορία του βιβλίου δεν είχε αναλυθεί διεξοδικά.

Ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης, μέσα από τη μελέτη αρχείων που δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά, περιγράφει τη δράση αυτών που συνεργάστηκαν. Εξετάζει τους λόγους και τους μηχανισμούς ανάπτυξης του φαινομένου της συνεργασίας, καθώς και τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που ευνόησαν την εμφάνισή της κατά την περίοδο της Κατοχής.

Η έρευνα και η προσέγγιση της ομάδας Elephas tiliensis

Η ομάδα Elephas tiliensis, συνεχίζοντας την έρευνά της πάνω στο αρχειακό υλικό και το πολιτικό θέατρο, μετά τις προηγούμενες παραστάσεις της όπως τα «Μαγικά Βουνά» του Γιώργου Κοτζιούλα και «Τα γενέθλια της Ζωρζ Σαρή», στρέφεται τώρα στην ιστορική μελέτη του Μενέλαου Χαραλαμπίδη. Η προσέγγισή τους περιλαμβάνει την επιστροφή στις πρωτογενείς πηγές, τις ιστορικές μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα της εποχής.

Μέσα από αυτά τα υλικά, η ομάδα επιχειρεί να προσεγγίσει τη σκληρή πραγματικότητα της Κατοχής. Στόχος τους είναι να παρακολουθήσουν την πορεία που οδήγησε από τη συνεργασία με τις δυνάμεις Κατοχής στα ειδικά δικαστήρια των δωσίλογων και να αναδείξουν τους μηχανισμούς εξουσίας που συνέβαλαν στην ατιμωρησία. Ο ίδιος ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης έχει δηλώσει ότι «Δεν περίμενα την τόσο μεγάλη έκταση της συνεργασίας με τους Γερμανούς κατακτητές».

Με πληροφορίες από: Reader