Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τα νέα δεδομένα, με πιθανή την απόδοση της βαρύτερης κατηγορίας της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η αρχική κατηγορία που είχε απαγγελθεί αφορούσε θανατηφόρα έκθεση, σχετικά με γεγονότα που συνδέονται με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης την περασμένη Τετάρτη.

Πιθανή αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, καθώς οι δικαστικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Η αρχική ποινική δίωξη είχε ασκηθεί για θανατηφόρα έκθεση, ένα αδίκημα που προβλέπει ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη.

Ωστόσο, τα νέα δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν σε έναν νέο ποινικό χαρακτηρισμό της πράξης. Η πιθανή αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα αλλάξει σημαντικά το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς οι προβλεπόμενες ποινές για αυτό το αδίκημα είναι πολύ βαρύτερες, φτάνοντας ακόμα και τα ισόβια.

Νέα δεδομένα και ψηφιακά πειστήρια

Κομβικό ρόλο στην πιθανή αναβάθμιση της κατηγορίας εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει νέο υλικό, το οποίο προέρχεται από την εξέταση ψηφιακών πειστηρίων. Ο ανακριτής της υπόθεσης αναμένει αυτό το υλικό εντός της ημέρας από την ΕΛΑΣ, και η ανάλυσή του αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης.

Επιπλέον, η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένου στο ιδιωτικό ιατρείο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία διερεύνησης. Η φωτογραφία αυτή εγείρει το ερώτημα εάν τη στιγμή που τραβήχτηκε ο καλλιτέχνης ήταν ζωντανός ή είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του. Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να οδηγήσει στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο συλληφθέντων.

Οι προβλεπόμενες ποινές και η προσωρινή κράτηση

Οι νομικές συνέπειες διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την κατηγορία. Για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, η προβλεπόμενη ποινή φθάνει τα 10 έτη κάθειρξης. Για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, η οποία θεωρείται βαρύτερη, η προβλεπόμενη ποινή μπορεί να είναι και ισόβια.

Επίσης, υπάρχουν διαφορές και ως προς την προσωρινή κράτηση. Για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση παρά μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αντιθέτως, για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, η προσωρινή κράτηση προβλέπεται. Εφόσον υπάρξει νέος ποινικός χαρακτηρισμός της πράξης, δεν αποκλείεται το ζεύγος των κατηγορούμενων να ζητήσει νέα προθεσμία για την απολογητική διαδικασία, ώστε να λάβει γνώση του νέου κατηγορητηρίου.

Η νομική προσέγγιση του δικηγόρου Δημήτρη Αναστασόπουλου

Ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η ποινική δίωξη δεν στοιχειοθετεί αμέλεια αλλά ενδεχομένως και δόλο. Ο ίδιος δήλωσε πως «ακούσαμε ότι τον άφησαν μια ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, δεν τον βοήθησαν, αλλά έβγαζαν φωτογραφίες».

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι ασκήθηκε μία πολύ σοβαρή ποινική δίωξη με τη διάταξη του άρθρου 308. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, η οποία είναι σε βαθμό κακουργήματος, αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος που έχει την ευθύνη κάποιου άλλου προσώπου ή τον καθιστά αβοήθητο, δεν του παρέχει την αναγκαία φροντίδα ή νοσηλεία, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Αυτή η διάταξη επισύρει ποινή κάθειρξης μέχρι και 10 ετών, και είναι αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί από τις ανακριτικές αρχές, ενώ οι δύο γιατροί βρίσκονται ενώπιον του αρμοδίου ανακριτή.

Η εγγυητική θέση των ιατρών και η ευθύνη τους

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος υπογράμμισε τη λεγόμενη «εγγυητική θέση» που έχει κάθε γιατρός απέναντι σε οποιονδήποτε βρεθεί πλησίον του και χρειαστεί τη βοήθειά του, σε οποιοδήποτε χώρο. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο αν το περιστατικό συμβεί εντός του ιατρείου του.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο γιατρός φέρει ευθύνη αν με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του εκθέσει τον ασθενή σε κίνδυνο και τον καταστήσει αβοήθητο. Η διερεύνηση της υπόθεσης θα επικεντρωθεί και σε αυτό το πλαίσιο ευθύνης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki