Ντουζιέρα επί πληρωμή σε παραλία της Θάσου προκαλεί συζητήσεις

Σε παραλία της Θάσου, καταγράφηκε ένα περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση, καθώς μια ντουζιέρα για το ξέπλυμα από το αλάτι λειτουργεί μόνο επί πληρωμή. Το κόστος για τη χρήση της ανέρχεται στα 50 λεπτά του ευρώ. Η συγκεκριμένη πρακτική καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του TikTok.

Η λειτουργία της ντουζιέρας με κέρμα

Σύμφωνα με το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η ντουζιέρα που έχει τοποθετηθεί σε παραλία της Θάσου απαιτεί την καταβολή χρηματικού ποσού για να λειτουργήσει. Συγκεκριμένα, οι λουόμενοι που επιθυμούν να ξεπλυθούν από το αλάτι της θάλασσας καλούνται να ρίξουν ένα κέρμα στον ειδικό κουμπαρά που υπάρχει στη συσκευή.

Το ποσό που απαιτείται για την ενεργοποίηση της παροχής νερού είναι 50 λεπτά του ευρώ. Μόνο αφού τοποθετηθεί το κέρμα των 50 λεπτών, η ντουζιέρα ανοίγει και παρέχει νερό για το ξέπλυμα. Αυτή η διαδικασία καθιστά την απομάκρυνση του αλατιού από το σώμα μια υπηρεσία που κοστολογείται.

Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok

Η πρωτοβουλία αυτή, να κοστολογείται δηλαδή ακόμη και το ξέπλυμα από το αλάτι μετά το μπάνιο στη θάλασσα, καταγράφηκε σε ένα βίντεο. Το οπτικό υλικό δείχνει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας της ντουζιέρας, εστιάζοντας στον κουμπαρά όπου οι χρήστες πρέπει να ρίξουν το κέρμα των 50 λεπτών για να ενεργοποιήσουν το νερό.

Το βίντεο αυτό, αφού δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του TikTok, άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως. Η καταγραφή της ντουζιέρας επί πληρωμή από τη Θάσο προσέλκυσε την προσοχή των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια.

Η αντίδραση των χρηστών και η αίσθηση που προκλήθηκε

Η δημοσίευση του βίντεο με τη ντουζιέρα που λειτουργεί μόνο με πληρωμή προκάλεσε άμεσα αίσθηση στο TikTok. Ο χρήστης που ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με τη λεζάντα «Σοκ», εκφράζοντας έτσι την έκπληξη ή τη δυσαρέσκειά του για την εν λόγω πρακτική.

Η κοστολόγηση μιας τόσο βασικής παροχής σε μια παραλία, όπως είναι το ξέπλυμα από το αλάτι, φαίνεται να αποτέλεσε σημείο συζήτησης. Το γεγονός ότι ακόμη και αυτή η απλή ενέργεια κοστολογείται, αναδεικνύεται ως ένα από τα βασικά σημεία που σχολιάστηκαν από τους χρήστες της πλατφόρμας, οι οποίοι είδαν το βίντεο από τη Θάσο.

Το κόστος της απομάκρυνσης του αλατιού από τη θάλασσα

Το περιστατικό αναδεικνύει μια νέα διάσταση στην παροχή υπηρεσιών σε παραλίες, όπου ακόμη και η δυνατότητα να ξεπλυθεί κανείς από το αλάτι μετά το μπάνιο στη θάλασσα έχει πλέον ένα συγκεκριμένο τίμημα. Το μισό ευρώ που απαιτείται για τη χρήση της ντουζιέρας στη Θάσο αποτελεί το αντίτιμο για αυτή την υπηρεσία.

Η πρακτική αυτή, όπως καταγράφηκε, υποδηλώνει ότι οι λουόμενοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να καταβάλουν ένα μικρό ποσό για να έχουν πρόσβαση σε βασικές ανέσεις, όπως το καθαρό νερό για ξέπλυμα. Η παρουσία του κουμπαρά και η απαίτηση για κέρμα των 50 λεπτών καθιστούν σαφές ότι η χρήση της ντουζιέρας δεν είναι δωρεάν.

Η τοποθεσία του περιστατικού

Το περιστατικό με τη ντουζιέρα επί πληρωμή έλαβε χώρα σε παραλία του νησιού της Θάσου. Η Θάσος, ένας δημοφιλής προορισμός, έγινε το σκηνικό για αυτή την καταγραφή που προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συγκεκριμένη παραλία, όπου τοποθετήθηκε η ντουζιέρα με το σύστημα πληρωμής, αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τη δημοσίευση του βίντεο. Η γεωγραφική τοποθεσία του γεγονότος προσδίδει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην είδηση, καθώς αφορά μια τουριστική περιοχή της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Reader