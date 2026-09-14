Νίκος Μαστοράκης: Ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Νίκος Μαστοράκης, με μια αιχμηρή παρέμβασή του, θέτει στο μικροσκόπιο τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παραθέτει μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία βασίζονται σε στοιχεία που έρχονται στο φως από τις ανακριτικές αρχές, τις καταθέσεις και τις ψηφιακές καταγραφές.

Οι παραλείψεις του ιατρικού προσωπικού

Ο Νίκος Μαστοράκης αναδεικνύει τις εγκληματικές παραλείψεις του ιατρικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Εστιάζει σε ένα μοιραίο χρονικό κενό διάρκειας μιάμισης ώρας, καθώς και στην εγκατάλειψη του ασθενούς στο δωμάτιο.

Επιπλέον, αναφέρεται σε προσπάθειες αλλοίωσης των στοιχείων πριν καν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τον ίδιο, προκύπτουν στοιχεία για την απάτη της «πλασμαφαίρεσης», καθώς και για πολλαπλές παρανομίες και άλλα κακουργηματικά αδικήματα, όπως αυτά προκύπτουν από καταθέσεις και ψηφιακές καταγραφές μηχανημάτων.

Αίτημα για αναβάθμιση κατηγορητηρίου

Ο Νίκος Μαστοράκης ζητά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ρίχνοντας τα «βέλη» του στους υπευθύνους της κλινικής. Η παρέμβασή του αναδεικνύει την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr