Η ΑΕΚ τίμησε την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Η ΠΑΕ ΑΕΚ απέστειλε το δικό της ηχηρό μήνυμα για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί ορόσημο για τη μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως, καθώς ο σύλλογος είναι σύμβολο για τις μνήμες, τις αξίες και τον πολιτισμό του προσφυγικού ελληνισμού. Η ΑΕΚ τόνισε πως δεν ξεχνά αυτή την ημέρα και τη σημασία της για την ιστορία της.

Ο σύλλογος ως σύμβολο προσφυγιάς

Από την ίδρυσή της, η ΑΕΚ συσπειρώνει και αντιπροσωπεύει όλους εκείνους τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν σκληρά και ξεριζώθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες. Για 102 χρόνια, ο σύλλογος εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει τις γενιές των απογόνων τους, καθώς και αυτές που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

Η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως εκφράζει τις μνήμες και την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά χιλιάδων ετών. Παράλληλα, εκφράζει τον πόνο της απώλειας, αλλά και την αποφασιστικότητα για το χτίσιμο μιας νέας ζωής και την προκοπή στη μητροπολιτική Ελλάδα, καθώς και σε όποια άλλα μέρη βρέθηκαν οι πρόσφυγες μετά τον ξεριζωμό τους.

Η πορεία της ΑΕΚ και οι δυσκολίες

Η ΑΕΚ ακολούθησε τον δρόμο όλων αυτών των ανθρώπων, συσπειρώνοντάς τους και αντιμετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες, όπως ακριβώς και οι ίδιοι. Ο σύλλογος επέβαλε εν τέλει την παρουσία του μέσα από χίλια δυο εμπόδια, κάνοντας τους ανθρώπους αυτούς περήφανους, κάτι που συνεχίζει να κάνει μέχρι σήμερα.

Ο ένδοξος σύλλογος συνεχίζει να δίνει τη μάχη για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, κάτι που συμβολίζει και η σημερινή ημέρα. Η ΑΕΚ, όπου και αν αγωνίζεται, λέει πάντα την ιστορία αυτών των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν βίαια.

Εστίες μνήμης και πολιτισμού

Πέρα από την αθλητική της δράση, η ΑΕΚ δημιούργησε και εστίες-σύμβολα για τους πρόσφυγες και την κληρονομιά τους. Το γήπεδο της ομάδας, η «Αγιά Σοφιά», καθώς και τα μουσεία της, αποτελούν σημαντικά σημεία αναφοράς.

Όλα όσα φτιάχτηκαν ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια αναδεικνύουν με ποικίλους τρόπους το μεγαλείο του ελληνισμού της Πόλης, της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Γίνονται απευθείας αναφορές στα μέρη όπου ο ελληνισμός έζησε, δημιούργησε και μεγαλούργησε επί χιλιάδες χρόνια.

Δέσμευση για αιώνια μνήμη

Η ΑΕΚ υποκλίνεται με σεβασμό το κεφάλι κάθε τέτοια ημέρα, αλλά και κάθε άλλη στιγμή, στη μνήμη των προγόνων της. Τιμά τα όσα υπέφεραν και τους αγώνες που έδωσαν για να χτίσουν μια νέα ζωή στη μητέρα Ελλάδα.

Ο σύλλογος δεσμεύεται πως ο αγώνας του για να μην σβήσει ποτέ αυτή η μνήμη, και για να περάσει ως παρακαταθήκη και στις επόμενες γενιές, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Η ΑΕΚ δηλώνει ότι είναι και θα είναι οι μονομάχοι-υπερασπιστές αυτής της μνήμης, της κληρονομιάς, των αξιών και των ιδανικών τους, καθώς ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά ξεριζωμένη, αλλά και ισχύ, μαχητικότητα και δημιουργία.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta