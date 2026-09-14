Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί βρίσκονται ενώπιον του αρμοδίου ανακριτή. Όπως επεσήμανε ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος το πρωί της Δευτέρας 14/9, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε δεν στοιχειοθετεί αμέλεια, αλλά ενδεχομένως και δόλο.

Η δίωξη αφορά τη διάταξη του άρθρου 308 του Ποινικού Κώδικα, η οποία επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη. Επιπλέον, μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένου στο ιδιωτικό ιατρείο, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Η ποινική δίωξη και το άρθρο 308

Ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος διευκρίνισε ότι η ασκηθείσα ποινική δίωξη είναι πολύ σοβαρή, καθώς είναι σε βαθμό κακουργήματος και αφορά περιπτώσεις όπου κάποιος που έχει την ευθύνη άλλου προσώπου, τον καθιστά αβοήθητο. Συγκεκριμένα, η διάταξη του άρθρου 308 καλύπτει περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν παρέχεται η αναγκαία φροντίδα ή νοσηλεία, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ατόμου.

Είναι αυτονόητο, όπως τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος, ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί ενδελεχώς από τις ανακριτικές αρχές. Οι δύο γιατροί, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκονται ήδη ενώπιον του αρμοδίου ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις.

Ο ρόλος της φωτογραφίας και οι διαστάσεις «συγκάλυψης»

Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ξαπλωμένου στο ιδιωτικό ιατρείο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Δεν αφορά μόνο το αν ήταν ζωντανός ή είχε χάσει τις αισθήσεις του τη στιγμή που τραβήχτηκε, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο συλληφθέντων.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε σε διαστάσεις «συγκάλυψης», εστιάζοντας στη φωτογραφία, τη φερόμενη διαγραφή της, καθώς και στην καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ. «Ακούσαμε ότι τον άφησαν μια ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, δεν τον βοήθησαν, αλλά έβγαζαν φωτογραφίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα στοιχεία θα διερευνηθούν για το αν συνιστούν αμέλεια ή κάτι παραπάνω.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι απαιτήσεις του

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, ο Διευθυντής της Πρώτης Νεφρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, Παντελής Σαραφίδης, μίλησε στο ERTnews και επανέλαβε ότι είναι αδιανόητο να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο. Όπως εξήγησε, η χρήση του απαιτεί όχι μόνο έμπειρο, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιείται για εξαιρετικά βαριά νοσήματα και σε επείγουσες καταστάσεις. Σκοπός του είναι η αφαίρεση αντισωμάτων που απειλούν είτε τη ζωή του ασθενούς είτε ένα ζωτικό όργανο, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε σπάνιες παθήσεις αγγείων.

Η εγγυητική θέση των ιατρών

Ο κ. Αναστασόπουλος υπογράμμισε τη «εγγυητική θέση» που έχει κάθε γιατρός απέναντι σε οποιονδήποτε βρεθεί πλησίον του και χρειαστεί τη βοήθειά του, ανεξαρτήτως χώρου. Πολύ περισσότερο, η ευθύνη αυτή είναι αυξημένη όταν ο ασθενής βρίσκεται εντός του ιατρείου του γιατρού και ο ίδιος, με πράξεις ή παραλείψεις, τον εκθέτει σε κίνδυνο και τον καθιστά αβοήθητο.

Ο δικηγόρος υπενθύμισε ότι έχουν υπάρξει δεκάδες περιπτώσεις όπου ιατροί κρίθηκαν ένοχοι, επειδή δεν παρασχέθηκε η αναγκαία βοήθεια, με αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη. Εν τω μεταξύ, έχει ήδη συσταθεί και τοποθετηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Επιτροπή Ελέγχου για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr