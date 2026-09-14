Η «Οδύσσεια» του Νόλαν αναδεικνύεται η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία της Universal

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για τη Universal, σημειώνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα για το στούντιο. Η ταινία, αφού οδήγησε το box office σε νέα ύψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κατάφερε να ξεπεράσει προηγούμενα ρεκόρ.

Η συγκεκριμένη παραγωγή του Νόλαν έχει συγκεντρώσει μια σειρά από εισπρακτικά ρεκόρ, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές επιτυχίες των τελευταίων ετών. Η πορεία της στις αίθουσες επιβεβαιώνει την εμπορική της δυναμική και την απήχηση που είχε στο κοινό παγκοσμίως.

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τη Universal

Κατά την ένατη εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες, η «Οδύσσεια» προσπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το ποσό είχε σημειωθεί από την ταινία «Jurassic World» το 2015, η οποία κατείχε μέχρι πρότινος την κορυφαία θέση για τη Universal.

Η επίδοση αυτή καθιστά την «Οδύσσεια» την πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία του στούντιο, υπογραμμίζοντας την τεράστια εμπορική της επιτυχία. Η ταινία κατάφερε να προσελκύσει ένα ευρύ κοινό, συνεισφέροντας σημαντικά στα έσοδα του κινηματογραφικού κολοσσού.

Σειρά εισπρακτικών επιτυχιών και προσωπικά ρεκόρ

Το νέο επίτευγμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εισπρακτικά ρεκόρ που έχει ήδη καταγράψει η «Οδύσσεια». Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν, ξεπερνώντας την προηγούμενη κορυφαία θέση που κατείχε το «The Dark Knight Rises».

Επιπλέον, η ταινία κατέκτησε τον τίτλο της πιο κερδοφόρας παραγωγής στην ιστορία των προβολών Imax, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση του κοινού για την εμπειρία της μεγάλης οθόνης. Η «Οδύσσεια» είχε επίσης αναδειχθεί ως η κορυφαία σε εισπράξεις ταινία με σήμανση R-rated, ξεπερνώντας και πάλι το «The Dark Knight Rises».

Παγκόσμια απήχηση και η κυριαρχία του σκηνοθέτη

Η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη ταινία που δεν είναι σίκουελ ή ριμέικ μετά το «Avatar» στις αρχές του 2010, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις εκτός της Βόρειας Αμερικής. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει την παγκόσμια απήχηση της ταινίας και την ικανότητά της να προσελκύει κοινό σε διάφορες αγορές.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει περίτρανα την κυριαρχία του Κρίστοφερ Νόλαν ως του πιο δημοφιλούς σκηνοθέτη στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η ικανότητά του να δημιουργεί πρωτότυπες ιστορίες με μεγάλη εμπορική απήχηση τον καθιστά έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας.

Οι δηλώσεις της Ντόνα Λάνγκλεϊ και η συνεργασία με την Universal

Η Ντόνα Λάνγκλεϊ, πρόεδρος του NBCUniversal Entertainment, δήλωσε για την ταινία: «Αυτό που δημιούργησαν ο Κρις και η Έμα Τόμας θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο φιλόδοξες και άρτια εκτελεσμένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένα γεγονός που αφορά μία ολόκληρη γενιά και ενισχύει το ίδιο το ενδιαφέρον του κοινού για τον κινηματογράφο».

Η «Οδύσσεια» συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία του Νόλαν με την Universal, η οποία ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια. Τότε, ο σκηνοθέτης έβαλε τέλος στη δεκαετή συμπόρευσή του με τη Warner Bros. και υπέγραψε με το στούντιο της Comcast για την παραγωγή της βιογραφικής ταινίας «Oppenheimer».

Η πορεία της «Οδύσσειας» στις ελληνικές αίθουσες και το θέμα της

Το φιλμ, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Η ταινία ακολουθεί τον βασικό άξονα του ομηρικού έπους, παρουσιάζοντας τη δεκαετή περιπλάνηση του ήρωα μέχρι την πολυπόθητη επιστροφή του στην Ιθάκη.

Σε συνδυασμό με το «Spider-Man: Brand New Day» των Sony/Marvel, η «Οδύσσεια» καθόρισε το δεύτερο μισό της θερινής σεζόν. Η ταινία κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στις πιο κερδοφόρες ταινίες του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στην κινηματογραφική αγορά.

Με πληροφορίες από: Reader