Χειροπέδες σε δύο άτομα για ληστεία με τραυματισμό 79χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα

Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Παντελεήμονα, ως δράστες άγριας ληστείας σε βάρος μιας 79χρονης γυναίκας. Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε στο κεφάλι και το σώμα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις εντατικές αναζητήσεις για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη άλλων τριών ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Η στιγμή της επίθεσης και ο τραυματισμός της ηλικιωμένης

Το περιστατικό βίας έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν η 79χρονη γυναίκα κινούνταν μαζί με την κόρη της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές από την αστυνομία, η ηλικιωμένη και η κόρη της πλησιάστηκαν από μια ομάδα πέντε ατόμων.

Οι δράστες, εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη συλληφθεί, χρησιμοποίησαν βία για να πραγματοποιήσουν τη ληστεία. Αρχικά, κατάφεραν να αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε η 79χρονη στον λαιμό της. Στη συνέχεια, με ιδιαίτερη αγριότητα, έριξαν την ηλικιωμένη στο οδόστρωμα, με σκοπό να της αφαιρέσουν και την τσάντα της. Αυτή η ενέργεια είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον τραυματισμό της γυναίκας.

Άμεση αντίδραση της κόρης και κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης

Αμέσως μετά την επίθεση και τον τραυματισμό της μητέρας της, η κόρη της 79χρονης, η οποία είναι δημοσιογράφος, αντέδρασε άμεσα. Ειδοποίησε το κέντρο της Άμεσης Δράσης καλώντας στον αριθμό 100, περιγράφοντας το περιστατικό και ζητώντας βοήθεια.

Η ανταπόκριση των αστυνομικών αρχών ήταν ταχύτατη. Λίγα λεπτά μετά την κλήση, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τα δύο νεαρά άτομα που φέρονται ως δράστες της ληστείας. Προχώρησαν στην ακινητοποίησή τους και στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ταυτοποίηση των δραστών και ιατρική περίθαλψη της παθούσας

Στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οι δύο συλληφθέντες, αιγυπτιακής καταγωγής, ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της ληστείας. Παράλληλα, η 79χρονη γυναίκα, η οποία έφερε τραύματα στο κεφάλι και το σώμα της από την επίθεση, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Η ίδια η παθούσα, παρότι τραυματισμένη, μπόρεσε να αναγνωρίσει τους δύο συλληφθέντες δράστες. Η αναγνώριση έγινε από φωτογραφίες που της επέδειξαν οι αστυνομικοί, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή τους στην επίθεση.

Συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τους συνεργούς

Οι αρχές δεν έχουν ολοκληρώσει τις έρευνες για την υπόθεση. Ενώ οι δύο νεαροί δράστες έχουν συλληφθεί και οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, οι αναζητήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων τριών ατόμων που συμμετείχαν στη ληστεία.

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι συνεργοί δεν έχουν ταυτοποιηθεί, με τις αστυνομικές αρχές να εργάζονται για τη διαλεύκανση του πλήρους εύρους της υπόθεσης και την προσαγωγή όλων των εμπλεκομένων στη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki