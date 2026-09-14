Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις σχετικά με το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, έξω από ένα beach bar στην Ανάβυσσο. Παράλληλα, αναζητείται ο γνωστός βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια και κηρύχθηκε δραπέτης. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του καταστήματος.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε τον 41χρονο ιδιοκτήτη του beach bar. Εις βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Επιπλέον, κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.

Μαζί με τον ιδιοκτήτη, συνελήφθη και η 39χρονη σύζυγός του. Οι κατηγορίες που την βαραίνουν περιλαμβάνουν ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον του Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι δραπέτης

Ένας από τους άνδρες που αναζητούνται για τη συμμετοχή του στο περιστατικό είναι ο Αλκέτ Ριζάι, ένας βαρυποινίτης που είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτίει την ποινή του. Ο Ριζάι όφειλε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ωστόσο δεν το έπραξε. Ως εκ τούτου, κηρύχθηκε επίσημα δραπέτης, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάι είναι σαρωτικές. Σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου, ο κρατούμενος είχε λάβει συνολικά 16 άδειες από τις 29 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η τελευταία του άδεια είχε ξεκινήσει στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 και έληγε σήμερα, Δευτέρα.

Το χρονικό του επεισοδίου

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, έξω από beach bar που βρίσκεται στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου στην Ανάβυσσο. Ο Αλκέτ Ριζάι είχε μεταβεί στο κατάστημα μαζί με δύο ακόμη άντρες. Λίγο πριν τις 5 το πρωί, όταν η μουσική στο μαγαζί είχε σταματήσει καθώς αυτό έκλεινε, η παρέα του Ριζάι παρέμεινε έξω από την επιχείρηση.

Οι τρεις άντρες μπήκαν στο αυτοκίνητό τους και άρχισαν να παίζουν μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος να βγει έξω και να τους κάνει παρατήρηση. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ του ιδιοκτήτη και της παρέας του βαρυποινίτη, κλιμακώνοντας την κατάσταση.

Η συμπλοκή και οι τραυματισμοί

Η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε στον αέρα. Σε απάντηση, ένας Αφγανός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας στην επιχείρηση, άνοιξε πυρ εναντίον του Ριζάι.

Οι σφαίρες, ωστόσο, εξοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο άλλων εργαζομένων του καταστήματος. Συγκεκριμένα, τραυματίστηκε ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καλυβίων για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αναζητήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά το περιστατικό, ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι και οι δύο άντρες που τον συνόδευαν επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους και διέφυγαν από το σημείο. Παράλληλα, ο Αφγανός που φέρεται να πυροβόλησε επίσης αποχώρησε και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ταυτοποιήσει και αναζητά τους δύο άνδρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του Αλκέτ Ριζάι, καθώς και το άτομο που εργαζόταν ως ασφάλεια στο μπαρ της Αναβύσσου. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis