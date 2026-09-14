Η λίστα με το «χρυσό πελατολόγιο» των γιατρών-«βαμπίρ» του Κολωνακίου

Μία λίστα που περιέχει ονόματα από την αθηναϊκή «ελίτ» βρίσκεται στα χέρια των αρχών, προκαλώντας έκπληξη στους άνδρες της ΕΛΑΣ. Η λίστα αυτή αφορά το πελατολόγιο δύο γιατρών στο Κολωνάκι, οι οποίοι φέρονται να προσέφεραν διάφορες «περίεργες θεραπείες».

Το υλικό αυτό κατασχέθηκε από την Ελληνική Αστυνομία κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ανακάλυψη της λίστας και το περιεχόμενό της

Οι άνθρωποι της ΕΛΑΣ, και κατ’ επέκταση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχουν στην κατοχή τους ένα «υπέρ-όπλο», όπως χαρακτηρίζεται η εν λόγω λίστα. Πρόκειται για το πελατολόγιο των δύο γιατρών, οι οποίοι περιγράφονται ως «γιατροί-«Φρανκενστάιν»» και «γιατροί-«Βαμπίρ»».

Η λίστα περιήλθε στην κατοχή των αρχών κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από τους άνδρες της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αποκάλυψη των ονομάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους ΕΛΑΣίτες του Χρυσοχοΐδη.

Το «χρυσό πελατολόγιο» των γιατρών του Κολωνακίου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πελατολόγιο των δύο γιατρών αποτελείται από μέλη της αθηναϊκής «ελίτ». Ανάμεσα στα ονόματα που αναγράφονται στη λίστα, συγκαταλέγονται επιχειρηματίες, καθώς και προβεβλημένοι πολιτικοί. Οι πολιτικοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως προσωπικότητες από το «πάνω ράφι» και όχι ως «παρακατιανοί».

Επίσης, στη λίστα περιλαμβάνονται μέλη του ελληνικού lifestyle. Όλοι αυτοί φέρονται να επισκέπτονταν το ζεύγος των γιατρών, την κυρία Γάκα και τον σύζυγό της, για τις υπηρεσίες που παρείχαν.

Οι «περίεργες θεραπείες» και οι υποσχέσεις

Το ζεύγος των γιατρών προσέφερε στους πελάτες του διάφορες «περίεργες θεραπείες». Μεταξύ αυτών αναφέρονται το «detox», η «αναζωογονητική ιατρική» και η «κβαντική μηχανική». Επιπλέον, υπόσχονταν και «όσες άλλες μαγγανείες» περιλάμβαναν οι υπηρεσίες τους.

Οι θεραπείες αυτές φαίνεται πως προσέλκυαν ένα ευρύ φάσμα προσωπικοτήτων από την κοσμική και πολιτική ζωή της Αθήνας, οι οποίοι αναζητούσαν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες από το ζεύγος στο Κολωνάκι.

Η φύλαξη της λίστας και οι προσδοκίες για διαρροές

Προς το παρόν, η λίστα με τα ονόματα φυλάσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ. Ωστόσο, υπάρχει η εκτίμηση ότι οι «διαρροές» των ονομάτων δεν θα αργήσουν να συμβούν.

Η συγκράτηση της λίστας από τις αρχές αποτελεί μέρος της διαδικασίας, αλλά η φύση του περιεχομένου της, με τα ονόματα της αθηναϊκής «ελίτ», δημιουργεί προσδοκίες για την ενδεχόμενη δημοσιοποίησή της στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr