Κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία στον Πειραιά

Σε κατάσχεση και καταστροφή ενός τεράστιου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στον Πειραιά. Το φορτίο, συνολικού καθαρού βάρους 19.448,04 κιλών, κρίθηκε ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης.

Πρόκειται για 1.903 χαρτοκιβώτια κονσερβοποιημένου τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «Μη Ασφαλή». Η διάθεσή τους στην αγορά απαγορεύτηκε άμεσα, ενώ ολόκληρη η ποσότητα απεστάλη για οριστική καταστροφή, διασφαλίζοντας την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο εντοπισμός του ακατάλληλου φορτίου

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν προέκυψε έπειτα από κάποια καταγγελία, αλλά εντοπίστηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του επίσημου μηχανισμού ελέγχου. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τον προληπτικό χαρακτήρα των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η διαδικασία ξεκίνησε με δειγματοληψία που πραγματοποίησε ο αρμόδιος Συνοριακός Σταθμός Ελέγχου Πειραιά. Η δειγματοληψία αφορούσε το φορτίο του κονσερβοποιημένου τόνου, το οποίο είχε ως χώρα προέλευσης την Τουρκία, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των εισαγόμενων προϊόντων.

Η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων

Μετά την αρχική δειγματοληψία, ακολούθησε επίσημος εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου ήταν καθοριστικά, καθώς έδειξαν την παρουσία ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης στο προϊόν.

Οι αναλύσεις αποκάλυψαν ότι σε πέντε από τις εννέα μονάδες δειγματοληψίας, η περιεκτικότητα των μεμονωμένων δειγμάτων σε ισταμίνη ξεπέρασε το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 200 mg/kg. Η μέση τιμή της ισταμίνης στο φορτίο ανήλθε στα 574,1 mg/kg, υπερβαίνοντας σημαντικά το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 100 mg/kg που έχει θεσπιστεί για την ασφάλεια των τροφίμων.

Άμεση αντίδραση και οριστική καταστροφή

Μετά την επίσημη ενημέρωση για τα μη ικανοποιητικά εργαστηριακά αποτελέσματα, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα σε περαιτέρω ενέργειες. Συγκεκριμένα, κλιμάκιο κτηνιάτρων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προέβη στην κατάσχεση του συνόλου του φορτίου.

Τα 19.448,04 κιλά κονσερβοποιημένου τόνου αποκλείστηκαν οριστικά από κάθε δυνατότητα διάθεσης στην αγορά. Το ακατάλληλο προϊόν οδηγήθηκε, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και υπό την αυστηρή εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης για την οριστική και ασφαλή καταστροφή του, αποτρέποντας έτσι οποιονδήποτε κίνδυνο για τους καταναλωτές.

Η σημασία των προληπτικών ελέγχων

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη ζωτική σημασία των συστηματικών και προληπτικών ελέγχων που διενεργούνται από τις κρατικές υπηρεσίες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου Πειραιά, της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους και της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απέτρεψε τη διάθεση ενός επικίνδυνου προϊόντος στην ελληνική αγορά.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα που κυκλοφορούν είναι ασφαλή για τους καταναλωτές. Η συνεχής επαγρύπνηση και η αυστηρή τήρηση των διαδικασιών ελέγχου είναι καθοριστικές για την πρόληψη περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών και να διαταράξουν την εμπιστοσύνη στην αγορά τροφίμων.

Με πληροφορίες από: Reader