Νίκη για τον Σόλμπεργκ στο Ράλλυ Χιλής, πρωταθλήτρια η Toyota

Το πρωτάθλημα του WRC έλαβε μια νέα τροπή στο Ράλλυ Χιλής, καθώς ο Όλιβερ Σόλμπεργκ αναδείχθηκε νικητής, ενώ η Toyota Gazoo Racing κατέκτησε το πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Το πλήρωμα του GR Yaris Rally1 ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο ένα ιστορικό Σαββατοκύριακο για την Toyota, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη φετινή και τρίτη συνολικά νίκη του στο WRC.

Ο θρίαμβος του Σόλμπεργκ στη Χιλή

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, με συνοδηγό τον Έλιοτ Έντμοντσον, κατέκτησε την κορυφή στο Ράλλυ Χιλής, επιδεικνύοντας σταθερότητα και ταχύτητα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το πλήρωμα του GR Yaris Rally1 παρέμεινε επικεφαλής στις 15 από τις 16 χωμάτινες ειδικές διαδρομές, σηματοδοτώντας μια κυριαρχική εμφάνιση.

Αυτή η νίκη αποτελεί τη δεύτερη για τον Σόλμπεργκ τη φετινή σεζόν και την τρίτη συνολικά στην καριέρα του στο WRC, ενισχύοντας τη θέση του στον κόσμο των αγώνων ράλλυ.

Η Toyota στην κορυφή των κατασκευαστών

Το αποτέλεσμα του Ράλλυ Χιλής επέτρεψε στην Toyota να εξασφαλίσει τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών από τον 12ο κιόλας αγώνα της σεζόν. Πρόκειται για τον έκτο συνεχόμενο τίτλο για την ιαπωνική ομάδα, γεγονός που υπογραμμίζει την κυριαρχία της τα τελευταία χρόνια.

Με αυτή την επιτυχία, η Toyota έφτασε τους δέκα τίτλους στην ιστορία της στο WRC, ισοφαρίζοντας τη Lancia στην κορυφή της σχετικής λίστας των κατασκευαστών με τις περισσότερες κατακτήσεις.

Η έναρξη του αγώνα και οι πρώτες προκλήσεις

Οι συνθήκες της Παρασκευής στο Ράλλυ Χιλής επηρεάστηκαν από τη βροχή που προηγήθηκε της έναρξης, ευνοώντας τους οδηγούς που βρίσκονταν ψηλά στη σειρά εκκίνησης. Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ κατάφερε να κερδίσει την πρώτη ειδική διαδρομή, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του.

Παρόλα αυτά, έχασε προσωρινά την πρωτοπορία από τον Έλφιν Έβανς στη δεύτερη ειδική. Ωστόσο, ο Σόλμπεργκ έκλεισε την πρώτη ημέρα του αγώνα με μια διαφορά 10,1 δευτερολέπτων από τον πλησιέστερο αντίπαλό του.

Η μάχη του Σαββάτου και η αύξηση της διαφοράς

Το Σάββατο, η ένταση του αγώνα αυξήθηκε σημαντικά, με τους τέσσερις πρώτους οδηγούς να χωρίζονται σε αρκετές περιπτώσεις από λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ σημείωσε τέσσερις ταχύτερους χρόνους, πιέζοντας τους αντιπάλους του.

Ο Σόλμπεργκ απάντησε στην ένατη ειδική διαδρομή, καταφέρνοντας να αυξήσει το προβάδισμά του στα 19,1 δευτερόλεπτα, δημιουργώντας μια πιο ασφαλή απόσταση από τους διώκτες του πριν την τελευταία ημέρα.

Η δραματική Κυριακή και το φινάλε

Την Κυριακή, ο Έβανς ξεκίνησε δυναμικά, κερδίζοντας την πρώτη διέλευση από την Καραμπάνγκε και μειώνοντας τη διαφορά από τον πρωτοπόρο στα 13,2 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η προσπάθειά του ανατράπηκε στην προτελευταία ειδική διαδρομή, όταν ένα κλατάρισμα τον ανάγκασε να σταματήσει για αλλαγή τροχού. Σε αυτό το σημείο, ο Έβανς έχασε περισσότερα από δύο λεπτά, υποχωρώντας από τη δεύτερη στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης.

Ο Σόλμπεργκ αντιμετώπισε και ο ίδιος ζημιά στο πίσω δεξί ελαστικό στην περιοχή Μπίο Μπίο, αλλά κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει τον έλεγχο του οχήματος, αλλά και να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στην ειδική. Στη συνέχεια, κέρδισε την Power Stage και σφράγισε τη νίκη του με τελική διαφορά 16,6 δευτερολέπτων. Ο Οζιέ τερμάτισε δεύτερος, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των 120 βάθρων του Σεμπαστιάν Λεμπ, ενώ ο Αντριέν Φουρμό κατέλαβε την τρίτη θέση για λογαριασμό της Hyundai, μπροστά από τον Σάμι Πάγιαρι και τον Έβανς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta